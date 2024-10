İkinci Seçil Erzan davası şoke etti! 900 kişi ponzi ağına düşmüş

Türkiye'de uzun süredir gündemde olan Seçil Erzan vakasına benzer bir dolandırıcılık olayında yeni gelişmeler yaşandı. Ertuğrul S. ve dört arkadaşı, Dubai'deki bir finans şirketinin temsilcileri olduklarını iddia ederek önce akrabalarını ardından yüzlerce kişiyi tuzağa düşürdü.

Yatırımcılara yüksek kar elde edecekleri vaadiyle paralarını toplayan şüpheliler. Yatırımcılara, ağı genişletmek için getirdikleri her kişi için yüzde on ödeme sözü verdiler. Mağdurlara, yatırdıkları paradan aylık olarak yüzde on beş, yıllık olarak ise ana paranın beş katı kadar kar payı sağlayacağını vaat etti.

Mağdurların çoğu gurbetçiler ve yabancılar, dolandırıldıklarını anladıktan sonra geçen aylarda suç duyurusunda bulundu.

Marketlere yeni zam dalgası geliyor! Temel gıda maddelerine bile zam gelecek

Sur canisinin odasından çıkanlar şoke etti! Semih Çelik cinayetleri böyle kurgulamış

Beyoğlu sapığının ifadesi herkesi şok etti! Önce kuzenim dedi, sonra hatırlamıyorum yalanını uydurdu

900 KİŞİDEN 200 MİLYON AVRO VURGUN YAPTILAR

Dolandırıcılık olayının 900 mağduru ve yaklaşık 200 milyon avroluk vurgun olduğu tahmin ediliyor. Kamuoyunda "Seçil Erzan olayı" olarak bilinen bu olay, Avukat Anıl Aba tarafından aynı dolandırıcılık sistemi ile ilişkilendirildi. Ponzi dolandırıcılık sisteminin mağdurları kısa vadede yüksek kazanç elde edecekleri vaadiyle kandırdığını vurguladı.

Haberin Devamı

Masak'ın raporuna göre, 48 şikâyetçi mağdur yaklaşık 3 milyon avro dolandırıldı. Ancak Avukat Aba, bu rakamın daha düşük olduğunu ve gerçekte 900 mağdur olduğunu söyledi. Aba, "MASAK raporunda 3 milyon avro civarı olduğu belirtilmektedir" dedi. Bununla birlikte, 48 kişinin şikâyetçi olduğu dosyada bu meblağ yer almaktadır. Bu suçtan 900 kişinin zarar gördüğünü düşünüyoruz. Ortalama olarak 200 milyon avro civarında bir dolandırıcılık ağından bahsedildiğini belirtti.