İbrahim Tatlıses'in torunu Burak Baran, dedesine isyan etti! ''Yerin dibine batsın dünya malı, Kefenin cebi yok''

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bir süre önce evinde oturduğu torununu mahkeme kararıyla evden çıkarma kararı aldırmasına torunu Burak Baran, dedesi Tatlıses için ağır sözlerde bulunarak "Yerin dibine batsın dünya malı, Kefenin cebi yok" diyerek adeta isyan etti.

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İbrahim Tatlıses'in torunu Burak Baran, dedesine isyan etti! ''Yerin dibine batsın dünya malı, Kefenin cebi yok'' 1

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde büyük torunu Mert'in, Sarıyer'deki dairesini rızası dışında altı yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla yasal yollara başvurmuştu. Mahkeme, iki yıldır görülen davada Tatlıses'i haklı bulmuştu.

Mahkeme, Mert Tatlı'nın dedesine ait daireyi boşaltmasına karar verdi ve 370 bin 346 TL haksız işgal tazminatı ödemesine hükmetmişti. 72 yaşındaki Tatlıses, kararın ardından Kanal D Ana Haber'e konuşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"BABALIK KONUSUNDA AHKAM KESECEK SON İNSANSINIZ!"

Yaşananların ardından Mert Tatlı'nın babası, İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı, 675 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından açıklama yaparak, ünlü türkücüye ateş püskürmüştü.
Sözlerine, "Herkese merhaba. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'in yine beni ve oğlumu hedef alan söylemlerinden sonra açıklama yapmam elzem oldu diyen Ahmet Tatlı, şöyle yazmıştı:

Alıntı Metni İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet Tatlı'ya ateş püskürdü: Bundan sonra babalık neymiş görecek!

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İbrahim Tatlıses'in torunu Burak Baran, dedesine isyan etti! ''Yerin dibine batsın dünya malı, Kefenin cebi yok''
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