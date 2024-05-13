HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
İbrahim Tatlıses'in torunu Burak Baran, dedesine isyan etti! ''Yerin dibine batsın dünya malı, Kefenin cebi yok''
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bir süre önce evinde oturduğu torununu mahkeme kararıyla evden çıkarma kararı aldırmasına torunu Burak Baran, dedesi Tatlıses için ağır sözlerde bulunarak "Yerin dibine batsın dünya malı, Kefenin cebi yok" diyerek adeta isyan etti.
YAYINLAMA
Son Haberler
Çok Okunanlar
Altın alacaklar dikkat! Bugün altın kaç TL, gram ve çeyrek altın ne kadar? 13 Mayıs 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Yorumlananlar
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor, gideceği yeni yeni takım belli oldu
Son dakika! Fatih Karahan açıklama yaptı: Enflasyon gerilemeye başladı!