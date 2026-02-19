İzmir, Venedik'e rakip oldu: Yağmurla beraber biriken sel vatandaşları isyan ettirdi!

İzmir'de etkili olan sağanak her yıl aynı çileyi yaşatıyor. Yağışlar sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlar bu duruma isyan etti.

İzmir'de etkili olan sağanak yağışlar sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlar isyan etti. Her yıl aynı çileyi yaşayan vatandaşlar "İzmir Venedik gibi oldu" diyerek yönetime tepki gösterdi.

İzmir’in bitmek bilmeyen sorunlarıyla mücadele eden vatandaşlar bu kez de şiddetli yağışlarla mücadele etmeye başladı.

Her yağış sonrası kepenk kapatan esnaflar bu kez de aynı durumla karşı karşıya kalınca isyan etti.

Konak ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında Kordon bölgesinde yollar suyla doldu, 10 aydır bitmek bilmeyen alt yapı çalışmaları nedeniyle yollar göle döndü.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ESNAF İŞ YERİNİ KAPATTI

Kent genelinde aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Özellikle Konak, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde yoğunlaşan yağış sebebiyle rögarlar taştı, yollarda su birikintileri oluştu. Trafikte seyreden araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yükselen sularda ilerleyemedi.

Kordon, Alsancak Vapur İskelesi ve Gündoğdu Meydan mevkilerinde biriken suların yaydığı kötü koku nedeniyle de vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirdi.

"İZMİR, VENEDİK GİBİ OLDU"

Bölgede dükkan sahibi olan esnaf Bilal Yıldırım, yol çalışması nedeniyle bölgede kaldırımların da bulunmadığı ve yürüyecek bir alanlarının dahi olmadığını belirterek, “10 aydan beri yollarımız bu şekilde. Bir türlü bitiremediler. Çok fazla yağmur yağmamasına rağmen Alsancak sular altında kaldı. En ufak yağmurda her taraf göle dönüyor. İzmir, Venedik gibi oldu. Yol çalışması sebebiyle kaldırımlar da kalmadı, insanlar ilerlemekte zorluk çekiyor” dedi.

Bölgedeki esnafın ağırlıklı olarak gıda sektöründe hizmet verdiğini ve hijyenin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, “Buradaki işletmelerin çoğu gıda sektöründe hizmet veriyor. Belediye hijyenik ortam sağlamadıktan sonra esnaftan nasıl hijyen beklenebilir? Esnaf bu mağduriyetin altından nasıl kalkacak?” dedi.

ELEKTRİK KAÇAĞINDAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıllarda aynı bölgede iki gencin su birikintisinde yer alan elektrik kaçağı nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatarak yetkililerden artık alt yapı sorununu çözülmesi için çalışma yapmaları gerektiğini belirten işletme sahibi Şahin Hızır, “Bölgemizde geçen yıl su taşkınlarından, elektrik kaçağından dolayı 2 can kaybı oldu. Yetkililerin bu soruna çözüm bulması lazım. Alsancak İzmir’in incisi ama son zamanlardaki terk edilmiş hâli, işletmeci ve halk olarak bizi çok üzüyor” belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve İZSU ekipleri, su baskınlarının yaşandığı kritik noktalarda tıkanan rögarları açmak ve biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

