İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kimdir, nerede bulundu, neden kaçırıldı?

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu Tuzla'da alıkonulduğu bir inşaatta bulundu.

stanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erhan Karaal, 17 Haziran'da Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.

Karaal, Emniyet birimleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Tuzla'da bulundu.

Olayla ilgili toplam 7 kişi gözaltına alındı ve Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kimliği belirsiz kişilerce önceki gün kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erhan Karaal, emniyet birimlerinin titiz çalışması sonucunda bulundu.

Olayla alakalı toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erhan Karaal 17 Haziran Çarşamba günü İstanbul Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

Yürütülen soruşturma çerçevesinde olayla ilgili dün 2 kişi gözaltına alındı

GÖZALTI SAYISI 7'YE ÇIKTI

İstanbul polisi şehir kameralarını mercek altına aldı, kurulan bir ekiple Erhan Karaal'ı kurtarma çalışması başlattı. Maltepe’de evinin çevresinde kaçırıldığı duyurulan Karaal, düzenlenen operasyon ile kurtarıldı.

Tuzla’da bulunan Karaal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 2’sinin dün, 5’inin de gece saatlerinde olmak üzere toplam 7 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

ERHAN KARAAL KİMDİR?

1 Kasım 2019 tarihinde İBB Kültür A.Ş.'de Mali İşler Müdürü olarak göreve başlayan Erhan Karaal, 12 Mayıs 2025'te Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak atandı.

İşletme bölümü mezunu olan Karaal evli ve iki çocuk babası.

Meteoroloji'den sarı kod: Hava sıcaklıkları 4 derece birden düşüyor, 15 il için sağanak yağışla beraber sel tehlikesi!

Silifke Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı dahil çok sayıda gözaltı var

Tanju Özcan cinsel saldırı suçundan tutuklandı!



