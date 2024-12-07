HTŞ lideri Muhammed Colani kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi dine mensuptur, Sünni mi, Şii midir?

Mart 2011'in ortalarında, Colani'nin serbest bırakılmasından kısa bir süre sonra Suriye'de devrim patlak verdi. Başlangıçta barışçıl olan ve daha sonra silahlı bir çatışmaya dönüşen ayaklanma, Colani ve Ebu Bekir el-Bağdadi için altın bir fırsat sağladı. Colani, İbrahim el-Avdi’yi kampta tanıdığını kabul etmez; çıktıktan sonra onunla mektupla haberleştiğini ve ona Suriye hakkında yazdığı bir raporla görev istediğini söyler. Doğrusu, bunlar pek inandırıcı gelmez. Ancak sonuç olarak Suriye'deki katılım, Colani'ye kalabalığın arasından sıyrılıp fark yaratma şansı sunarken, aynı zamanda Bağdadi'nin zayıflamış örgütünü yeniden canlandırmasına ve Irak çölünün ıssız bölgelerinin dışına yayılmasına imkân vermiştir.

Colani, Ocak 2012'de Nusra Cephesi'nin kuruluşunu duyurur. Ebu Bekir el-Bağdadi ise Nisan 2013'te Irak ve Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) kuruluşunu ilan eder. Colani, bu gelişmeye el-Kaide lideri Zevahiri’ye biatını yenileyerek karşılık verir. Nusra Cephesi için önemli bir dönüm noktası, el-Kaide liderinin 2013'ün başlarında Nusra’yı el-Kaide'nin Suriye kolu olarak ilan etmesidir.