HTŞ lideri Muhammed Colani kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi dine mensuptur, Sünni mi, Şii midir?

Colani’nin geçmişi uzun süre bir sır olarak kalmıştı. Ancak kendisi, Frontline’a verdiği röportajda ailesine dair bilgileri ilk kez açıklamıştır.[ii] Ebu Muhammed el-Colani, doğum adıyla Ahmed Hüseyin el-Şara, 1982 yılında Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde dünyaya gelmiştir. Doğumu, babasının bu dönemde Suudi Arabistan’da çalıştığı yıllara denk gelir. İlköğrenimini Riyad’da tamamlayan Colani, 1989 yılında ailesiyle birlikte Suriye’nin başkenti Şam’a dönerek lüks bir bölge olan Mezze’nin doğu villalarında (Filat eş-Şarkiyye) ikamet etmeye başlamıştır. Colani, ilkokul eğitimine Mezze’deki “Muaz bin Cebel” okulunda devam etmiştir. Şam’ın Mezze semtindeki Colani’nin gittiği ilkokuldaki bir sınıf arkadaşına göre Ahmed el-Şara zayıf, düzenli ve akademik bir çocuktu. Manipülatif olarak zekiydi ancak sosyal olarak içe dönüktü. Babası başbakana danışmanlık yaparken, annesi de okul öğretmeni olarak çalıştığı için zeki, nazik ve disiplinli olması bekleniyordu – ailesinin mümkün olan en iyi imajını sunması için. Colani’nin erken yaşlardan itibaren diğerlerinden farklı olma duygusu geliştirdiği görülmektedir. Disiplinli çocukluğu, yavaş yavaş asi bir kişiliğe dönüşmüştür. Muhtemelen arayışları da bu yüzdendir. Mezze, Colani’nin ifadesiyle Suriye’nin en lüks semtlerinden biri olarak kabul edilir. Orta ve zengin sınıflar burada yaşamaktadır ve ailesi de orta sınıf olarak kabul edilmekteydi. Ancak semt genel olarak muhafazakâr değildir. Büyük ölçüde liberaldir. İslami eğilimler zayıftır, neredeyse yoktur. Colani, siyasi dönüşümünü gittiği bir camide etkilendiği bir din adamına bağlar. Farklı olma duygusunu, içinde olduğu yaşama uyum sağlayamama isteği onu camiye yönlendirmiştir. Camideki Selefi propaganda, onun ideolojik dönüşümündeki en önemli kırılmalardan biridir. Bu süreçte, özellikle 2000 yılındaki Filistin İntifadası ve 11 Eylül 2001 saldırıları onun siyasi ve ideolojik dönüşümüne etki etmiş görünmektedir.