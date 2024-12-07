HTŞ lideri Muhammed Colani, ilk kez Türk medyasına konuştu: Suriye'deki hedeflerini açıkladı, Türkiye'ye teşekkür etti
Yayınlanma:
07 Aralık 2024 16:37
Suriye'de rejime karşı ilerleyişini sürdüren kısa sürede Halep, Tel Rıfat, Hama ve Humus'u ele geçirerek Şam kapılarına dayanan Heyet Tahrir Şam örgütünün (HTŞ) lideri Muhammed Colani, ilk kez Türk medyasına konuşarak Türkiye'ye teşekkür ederek Suriye'deki hedeflerini açıklayarak çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Suriye'de 27 Kasım'da başlayan muhaliflerin ilerleyişinin ardından dünya gözünü bölgeye çevirdi. Sıcak çatışmalar devam ederken ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Heyet Tahrir Şam örgütünün (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el Colani, ilk kez Türk medyasına açıklamalarda bulundu.
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"SAVAŞIMIZ SURİYE REJİMİYLE"
Haber Global'den Murat Karataş'a konuşan Colani, Suriye'de yaşananlara ve yeni döneme ilişkin çarpıcı sözler sarf etti. Suriye'deki mücadeleye yönelik konuşan Colani, küresel cihat peşinde koşmadıklarını belirterek savaşlarının Esad rejimiyle olduğunu söyledi.
"Hedefimiz rejimi devirmektir" diyen HTŞ lideri
ifadelerini kullandı. "Bu hedefe ulaşmak için tüm mevcut araçları kullanmak bizim hakkımız. Rejimin yenilgisinin tohumları zaten her zaman onun içindeydi... İran Esad rejimini canlandırmaya çalıştı, bu ona zaman kazandırdı. daha sonra Ruslar da desteklemeye çalıştı Ancak gerçek şu ki: rejim çoktan öldü.”
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"DAEŞ CANİYDİ"
2013 yılında terör örgütü DAEŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin biat çağrısını reddetmesine ilişkin de konuşan Colani, DAEŞ'in kendilerine özel projeleri olduğunu ifade ederek canilik yöntemini kullandığını söyledi. Colani
dedi. "Başlangıcından beri onlarla çatıştık. Onlar Müslüman alimlerin geneli arasında mutabık olunan İslam anlayışına karşı bile muhalifler"
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AZINLIKLAR GÜVENDE OLACAK
Halep'ten sonra Hama'nın da kontrolünü ele geçiren Colani, azınlıklara da 'güven' mesajı verdi. Colani
şeklinde konuştu. “İslami yönetimden korkanlar ya yanlış uygulamalar görmüş ya da doğru anlamamıştır. Hristiyan ve diğer azınlıklar güvende olacak. Biz bu topraklarda yüzyıllardır bir arada yaşıyoruz, kimsenin diğerini yok etme hakkı yok.”
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"REJİM ÖLDÜ, ESAD'I DEVİRMEK İSTİYORUZ"
HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani, CNN International'e verdiği röportajda ise şu ifadeleri kullandı:
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"Hedeflerden bahsettiğimizde, devrimin amacı bu rejimi devirmek olmaya devam ediyor. Bu hedefe ulaşmak için elimizdeki tüm araçları kullanmak hakkımızdır. Rejimin yenilgisinin tohumları her zaman kendi içindeydi. İranlılar rejimi canlandırmaya çalışarak ona zaman kazandırdı ve daha sonra Ruslar da onu desteklemeye çalıştı. Ama gerçek değişmedi: bu rejim öldü."
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"Suriye, tek bir yöneticinin keyfi kararlar aldığı bir sistem değil, kurumsal bir yönetim sistemini hak ediyor."
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"Kaos dönemlerinde bazı kişiler tarafından onlara (azınlıklara) yönelik ihlaller oldu ancak biz bu sorunları ele aldık. Hiç kimsenin başka bir grubu yok etme hakkı yoktur. Bu mezhepler yüzlerce yıldır bu bölgede bir arada yaşıyor ve kimsenin onları ortadan kaldırmaya hakkı yok."
KAYNAK: GLOBAL TV