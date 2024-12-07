HTŞ lideri Muhammed Colani, ilk kez Türk medyasına konuştu: Suriye'deki hedeflerini açıkladı, Türkiye'ye teşekkür etti

"SAVAŞIMIZ SURİYE REJİMİYLE"

Haber Global'den Murat Karataş'a konuşan Colani, Suriye'de yaşananlara ve yeni döneme ilişkin çarpıcı sözler sarf etti. Suriye'deki mücadeleye yönelik konuşan Colani, küresel cihat peşinde koşmadıklarını belirterek savaşlarının Esad rejimiyle olduğunu söyledi.

"Hedefimiz rejimi devirmektir" diyen HTŞ lideri "Bu hedefe ulaşmak için tüm mevcut araçları kullanmak bizim hakkımız. Rejimin yenilgisinin tohumları zaten her zaman onun içindeydi... İran Esad rejimini canlandırmaya çalıştı, bu ona zaman kazandırdı. daha sonra Ruslar da desteklemeye çalıştı Ancak gerçek şu ki: rejim çoktan öldü.” ifadelerini kullandı.