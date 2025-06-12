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Herkes hesaplarını kontrol etsin! SGK o kişilere ödeme yapacak

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Herkes hesaplarını kontrol etsin! SGK o kişilere ödeme yapacak
Gazeteci Faruk Erdem, SGK'nın Sağlık ödemesi, işsizlik maaşı, evlilik desteği, trafik kazası ödemesi gibi pek çok konuda ödeme yapacağını belirterek ilgili kişilerin hesaplarını kontrol etmesi uyarında bulundu.
Herkes hesaplarını kontrol etsin! SGK o kişilere ödeme yapacak 1 114

Çalışma hayatı mevzuatı gereği, SGK birçok alanda vatandaşa maddi destek sağladığını belirten Gazeteci Faruk Erdem, SGK tarafından vatandaşa yapılan ödemeler hakkında bilgi verdi.

Herkes hesaplarını kontrol etsin! SGK o kişilere ödeme yapacak 2 214

Ödemeler konusunda bilgi sahibi olmayanların hesabını kontrol etmesi gerektiği uyarısında bulunan Erdem, 65 yaş aylığı ve engelli maaşlarının yanı sıra, bazı ödemelerin başvuruya gerek kalmadan otomatik yapıldığını, bir kısmı için başvuru gerektiğini belirtti.

Herkes hesaplarını kontrol etsin! SGK o kişilere ödeme yapacak 3 314

SGK KİMLERE ÖDEME YAPIYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışanlara ve işsizlere, hastalara, kendisinden ödenek ve maaş alanlara yönelik birçok konuda ödemeler yapıyor. Bu ödemeler için bazı şartları da taşımak gerekiyor.

Herkes hesaplarını kontrol etsin! SGK o kişilere ödeme yapacak 4 414

SAĞLIK KONUSUNDA YAPILAN DESTEK ÖDEMELERİ NELER?

SGK'nın en önemli ödemelerinin başında sağlık ödemeleri geliyor. Gerek devlet gerekse özel hastanelerdeki birçok tedavinin önemli kısmını SGK karşılıyor.

Herkes hesaplarını kontrol etsin! SGK o kişilere ödeme yapacak 5 514

Hastane ve muayene masrafları
İlaç giderleri (katılım payı dışında kalan kısmı)
Tıbbi cihaz ve malzeme ödemeleri (örneğin işitme cihazı, tekerlekli sandalye)
Diş tedavileri (kısıtlı kapsamda)

Herkes hesaplarını kontrol etsin! SGK o kişilere ödeme yapacak 6 614

Çalışanlar için hangi ödemeler var?

İş göremezlik ödeneği: Geçici hastalık, iş kazası, meslek hastalığı gibi durumlarda verilir.
Analık (doğum) parası: Yengi düzenleme ile 2025 sonrası doğumlarda ilk doğum için ödenek 5 bin lira oldu. İkinci çocukta ayda 1.500 TL (60 ay) üç ve sonraki doğumlarda ayda 5 bin TL (60 ay) olarak ödeniyor.

Herkes hesaplarını kontrol etsin! SGK o kişilere ödeme yapacak 7 714

Türk vatandaşı olmak yeterli oluyor. Başvuru isteniyor.

Emzirme ödeneği (süt parası): Annelere her doğum için bir kere ödeniyor. Anne çalışmıyorsa babaya veriliyor. 2025 yılı için 1.238 TL. Başvuru gerekmiyor.
Yol ve gündelik ücretleri (tedavi için sevkle başka şehre gönderilen hastalara)

Herkes hesaplarını kontrol etsin! SGK o kişilere ödeme yapacak 8 814

İŞSİZLİK ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?

İşsizlik parası İŞKUR tarafından ödeniyor. Ancak SGK'dan ayrılış şartı bulunuyor. İşsizlik maaşı almak için temel şartlar şunlar:

Herkes hesaplarını kontrol etsin! SGK o kişilere ödeme yapacak 9 914

Son 3 yılda en az 600 gün prim

Son 120 gün sigortalı çalışma

Kendi isteğiyle işten ayrılmamış olmak

Herkes hesaplarını kontrol etsin! SGK o kişilere ödeme yapacak 10 1014

ÇEYİZ YARDIMI KİMLER İÇİN VERİLİYOR?

Anne veya babasından ölüm aylığı (yetim maaşı) alan kız çocukları, evlenince bu aylıkları kesilir. Kesilen aylığın 2 yıllık tutarı (24 maaş) topluca kendisine ödeniyor. Evlendikten sonra çeyiz yardımı dilekçesi ve evlilik cüzdanı ile SGK'ya başvurmak gerekiyor.

Herkes hesaplarını kontrol etsin! SGK o kişilere ödeme yapacak 11 1114

Ölüm aylığını kimler alıyor?

Eşini veya anne babasını kaybedenler belli şartlarda ölüm aylığı alıyor. Dul ve yetim aylığı olarak da bilinen bu aylığı almak için vefat eden sigortalının belli sayıda prim günü (SGK 900 gün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 1.800 gün) olması ya da emekli olması isteniyor. Bu aylığı almak için hak sahipleri vefat sonrası dilekçe ile SGK'ya başvurmaları isteniyor.

Herkes hesaplarını kontrol etsin! SGK o kişilere ödeme yapacak 12 1214

İstisnai yardımlar hangileri?

Afet ve acil durum destekleri (SGK eliyle yürütülürse)

Fark ödemesi (bazı ilaç ve tedavilerde SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde uygulanır.)

Herkes hesaplarını kontrol etsin! SGK o kişilere ödeme yapacak 13 1314

SGK'DAN İŞVERENLERE DESTEK ÖDEMESİ

İşverenler için SGK'nın yaptığı 20'den fazla teşvik bulunuyor. Bunlardan özellikle istihdamı artırmak amacıyla yapılanlardan bazıları şöyle:

Herkes hesaplarını kontrol etsin! SGK o kişilere ödeme yapacak 14 1414

Düzenli ödeyene 4 ve 5 puanlık SGK prim indirimleri

Genç ve kadın istihdam edene prim desteği

Uzun süre işsiz kalanları işe alana prim desteği

Kısa çalışma ödeneği sonrası işe devam ettirme teşviki

Asgari ücret desteği

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