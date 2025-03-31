Hayatını kaybeden Volkan Konak'ın Vasiyeti ortaya çıktı:

Sanatçı, vasiyetini şu sözlerle açıkladı:

“Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne.”