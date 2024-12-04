Halep Kalesine Türk Bayrağı asılmasını hazmedemediler! DEM Partililer ve gazeteci Fatih Altaylıdan hadsiz sözler

Suriye'de yılladır yaşanan iç savaş devam ederken rejim karşıtı güçlerin hiç kimsenin beklemediği bir taarruz ile Halep'i rejim güçlerinden alınmasından sonra yerel halk tarafından mutlulukla karşılanmıştı. Halep kalesine Suriye milli ordusu bayrağı ve Türk bayrağı asılmıştı.

HALEP KALESİNE ASILAN TÜRK BAYRAĞINI HAZMEMEDİLER

yaşanan Yaklaşık 400 yıl Osmanlı himayesinde kalan Halep, tarihsel ve kültürel mirasıyla bölgenin önemli şehirlerinden biri. Türk bayrağının tarihi kaleye asılması, bazı kesimler tarafından bölgedeki gelişmelerin sembolik bir yansıması olarak değerlendirilirken, Türkiye'deki muhalifleri rahatsız etti. Savaşın başladığı tarihten itibaren sivil katliamlara ses çıkarmayan DEM partililer Halep Kalesine Türk Bayrağı asılmasını hazmededi.

DEM PARTİLİ KOÇYİĞİT'TEN HADSİZ SÖZLER!

Türk bayrağı asılmasını hazmedemeyen DEM Parti Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de hadsiz sözler sarf etti.

Koçyiğit, "Halep kimin toprağı, Halep kimin şehri? Türkiye Halep'i işgal mi etmek istiyor? Türkiye Suriye'yi işgal mi etmek istiyor?" ifadelerini kullandı.

FATİH ALTAYLI'DAN HAKARET: AHMAKLAR ZİL TAKIP OYNUYOR

Halep Kalesine asılan Türk bayrağından rahatsız olanlardan biri de Fatih Altaylı. Yaptığı yayında Halep Kalesi’ne asılan Türk bayrağından rahatsızlığını dile getiren Altaylı, “Ne oluyorsa, bizim neyimizeyse. Ne alakamız varsa.” dedi.

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Altaylı açıklamasında şunları söyledi;

“Türklerin çok sevdiği saçma görsel şölenler düzenliyorlar. Halep Kalesi’ne Türk Bayrağı asıyorlar falan. Ne oluyorsa, bizim neyimizeyse. Ne alakamız varsa, yarın o iner oraya PKK bayrağı da asarlar. Orada bir tezgah dönüyor. Orada olan hiçbir şey Türkiye'nin lehine değil. Bizdeki ahmaklar zil takıp oynuyorlar. Görürsünüz yakın zamanda aman da amanı"

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esad rejim güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. Muhaliflerin Halep kalesini ele geçirmesinden sonra 76 yıl sonra bir ilk yaşandı. Halep Kalesi'ne Türk bayrağı dalgalandı. Türk bayrağı en son 1948 yılında Halep kalesine asılmıştı.

KAYNAK: HABER7