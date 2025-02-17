Hakkında hapis ve siyasi yasak istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama: "Sayın cumhurbaşkanı beni devre dışı bırakmak istiyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

HAPSİ VE SİYASİ YASAK İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması ve siyasi yasak talep edildi.

DURUŞMA TARİHİ BELİRLENECEK

İddianame henüz kabul edilmezken, mahkemenin değerlendirme aşamasında olduğu dava için duruşma tarihi belirlenecek.

İMAMOĞLU'NDAN İLK YORUM

Yaşanan gelişme hakkında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Beni siyasette devre dışı bırakma çabasını gösteren kişinin adı belli. Sayın Cumhurbaşkanı. Milletimizi derinden üzen, yargı sistemimize büyük bir kara leke gibi işlenen zaman dilimini yaşıyoruz. Bu kadar pervasız bir dönemi ülkemiz ilk kez yaşıyor.

İddianameyle şu anda beşinci siyaset yasağı süreci... 25 yılı aşan bir hapis cezasıyla yargılanan bir kişi durumundayım. Bırakın iddianameyi kaleme alınacak bir şey değil. Beni siyasette devre dışı bırakma çabasını gösteren kişinin adı belli. Sayın Cumhurbaşkanı. Er meydanında mertçe güreşilir. Demokrasi de öyle bir şeydir. Mertliğe davet ettim defalarca ama tercih başka. Heybeden, turplardan bahseden kendileri. 25 yıla yakın hapis cezasıyla yargılanan ve hakkında siyasi yasak istenen ben diyorum ki bütün bunların arkasında sayın Cumhurbaşkanı var.

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Heybedeki turplardan kendisi bahsediyor, ceza almalı diyor. İnsanları tehdit ediyor. Sanatçıyı, iş insanını, siyasetçiyi... Kimse konuşmasın istiyor, böyle bir şey olabilir mi? İstediğimiz mertlik. Mertliğin yeri sandık. Sandıkta oy kullanılır, millet kimi tercih ediyorsa o koltuğu alır. Mertliğin simgesi olan Kasımpaşa'nın adına yakışır şekilde davranmaya davet ediyorum sayın Cumhurbaşkanı'nı. Biz mertçe mücadeleye hazırız" dedi.

GAZETECİLER İÇİN DE HAPİS İSTENİYOR

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında Halk TV çalışanları hakkında "Aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, yayınlamak ve yargı görevini yapanı etkileme" suçlarıyla iddianame hazırlandı.

Gazeteciler Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz'a 6 yıldan 14 yıla, tutuklanan Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker'e 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği belirtilmişti.

İmamoğlu, basın toplantısında bilirkişiyi yanlı rapor düzenlemekte suçlamış, "Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Biz de Cumhurbaşkanı'ndan etkilenerek basın toplantımıza bu ismi koyduk. Basın toplantımızın adı turpun büyüğü. Olmayan raporların nasıl iddianameye girdiğini, imzasız raporlar insanların nasıl suçlandığını sizlerle paylaşacağım, lafla da değil, belgeleriyle açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu, hakkında açılan davalarda lehine olan bilirkişi raporlarının bir bilirkişinin sürece dahil olmasıyla tersine döndüğünü ileri sürüp olmayan raporlar esas alınarak hakkında suçlamalar yapıldığını, belirli bilirkişilerin, hakkında açılan her davaya atandığını ileri sürerek, kendisine karşı açık bir art niyet olduğunu savunmuştu.

"BENİ BAĞLAMAZ"

Bilirkişi ise hakkındaki iddialara ilişkin "Beni kimse bağlamaz, asla seçilmiş bir kimse değilim" ifadeleriyle yanıt vermişti.