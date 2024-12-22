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Hakan Fidan'dan Şam'a tarihi ziyaret: "Misafirperverliklerini özlemiştik"

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Hakan Fidan'dan Şam'a tarihi ziyaret: "Misafirperverliklerini özlemiştik"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de muhaliflerin 61 yıllık Baas zülmüne son vererek ülkede yönetimi ele geçirmesin ardından 13 yıl sonra Şama gerçekleştirdiği tarihi bir ziyarette bulunarak Ahmet El Şara ile tarihi bir görüşmede bulundu.
Hakan Fidan'dan Şam'a tarihi ziyaret: "Misafirperverliklerini özlemiştik" 1 113

"TÜRKİYE HER ZAMAN SİZLERİN YANINDA OLACAKTIR"

Fidan, Suriye'nin güvenli, özgür ve müreffeh bir ülkeye dönüşmesinin Suriye halkı sayesinde mümkün olduğunu kaydederek, "Bugün Şam'dayım, çünkü en dar günlerinizde olduğu gibi, bugün de sizleri yalnız bırakmayacağız. Türk halkı, Türk devleti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan sizlerin her zaman yanında olacaktır." diye konuştu.

"TÜRKİYE HER ZAMAN SİZLERİN YANINDA OLACAKTIR"

Fidan, Suriye'nin güvenli, özgür ve müreffeh bir ülkeye dönüşmesinin Suriye halkı sayesinde mümkün olduğunu kaydederek, "Bugün Şam'dayım, çünkü en dar günlerinizde olduğu gibi, bugün de sizleri yalnız bırakmayacağız. Türk halkı, Türk devleti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan sizlerin her zaman yanında olacaktır." diye konuştu.

Hakan Fidan'dan Şam'a tarihi ziyaret: "Misafirperverliklerini özlemiştik" 2 213

Suriye'deki yeni yönetimin sözlerini hayata geçirebilmesi için fırsata ve imkana ihtiyacı olduğuna işaret eden Fidan, "Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, Suriye'nin normalleşmesi ve ülkede güvenliğin sağlanması bakımından son derece mühimdir." dedi.

Fidan, Suriye'nin yeniden inşası için de gerekli hazırlıklara bir an önce başlanması gerektiğini vurgulayarak, "Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine gönüllü ve güvenli dönüşünü mümkün kılacak ortamın yaratılması ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Bu bakımdan, uluslararası toplum, yeni yönetime güçlü bir destek sağlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan'dan Şam'a tarihi ziyaret: "Misafirperverliklerini özlemiştik" 3 313

"SURİYE'DE PKK/YPG'YE KESİNLİKLE YER YOK"

Bugünkü ziyaretin diğer ülkelerden de üst düzey temasları teşvik edeceğini ümit ettiğini söyleyen Fidan, şunları kaydetti:

"Başta Arap ülkeleri olmak üzere, tüm uluslararası toplum Suriye'deki yeni yönetimle angaje olmalıdır. Zaman, 'bekle ve gör', dönemi değildir. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği konusunda hiçbir tereddüt yoktur, asla da olamaz. Bugünkü görüşmemizde bu husustaki ortak irademizi teyit ettik. Bu vesileyle PKK/YPG'ye Suriye'de kesinlikle yer olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu terör örgütü, Suriye halkının topraklarını işgal etmekte ve doğal kaynaklarını çalmaktadır. Bugünkü toplantımızda, Suriye halkının PKK/YPG'yle mücadele konusunda ne denli kararlı olduğunu bir kez daha gördüm. PKK/YPG, bir an önce kendisini feshetmelidir."

Hakan Fidan'dan Şam'a tarihi ziyaret: "Misafirperverliklerini özlemiştik" 4 413

"İSRAİL, SURİYE'NİN EGEMENLİĞİNE VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERMELİ"

Fidan, İsrail'in Suriye topraklarını işgaline ilişkin, "İsrail'in, mevcut ortamdan faydalanarak Suriye'nin topraklarını gasbetmesine de kesinlikle müsamaha gösterilemez. İsrail, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli, bölgesel güvenliği daha fazla riske atmamalıdır. Uluslararası toplum, İsrail'in hukuksuz eylemlerine karşı somut bir tepki ortaya koymalıdır." ifadelerini kullandı.

Şera'ya gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür eden ve Şam'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Fidan, "61 yıllık Baas rejimi tarafından katledilen tüm Suriyelileri, saygıyla anmak istiyorum. Son 14 yıllık özgürlük mücadelesinde şehit olan tüm kardeşlerimizi, hürmetle yad ediyorum. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan'dan Şam'a tarihi ziyaret: "Misafirperverliklerini özlemiştik" 5 513

Fidan, "Sevgili kardeşlerim, sizlere, Türk halkının selamını getirdim; sizlere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en iyi dileklerini ve selamlarını getirdim. 14 sene boyunca, sevinciniz sevincimiz, hüznünüz hüznümüz oldu. Kardeşlik ve komşuluk hukuku bunu gerektiriyordu." diyerek, Türkiye'nin "tarihin doğru tarafında yer almanın" mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hakan Fidan'dan Şam'a tarihi ziyaret: "Misafirperverliklerini özlemiştik" 6 613

"Bu zafer sizindir ve başka hiç kimsenin değildir. Sizlerin fedakarlıkları sayesinde Suriye tarihi bir fırsat yakaladı." ifadesini kullanan Fidan, Suriye'nin yeniden istikrara kavuşabileceğini, Suriye topraklarında terör tehdidinin bertaraf edilebileceğini ve ülke ekonomisinin güçlendirilebileceğini vurguladı.

Fidan, Suriye halkının ülkelerine geri dönüşünün mümkün olduğunun da altını çizdi.

Şera ile yaptıkları görüşmede geçiş döneminin düzenli şekilde tamamlanmasının ve Suriye'de istikrarın tesis edilmesinin önemine değindiklerini aktaran Fidan, bunun için öncelikle ülkede güvenliğin tesisi edilmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve azınlıkların korunması gerektiğini dile getirdi.

Hakan Fidan'dan Şam'a tarihi ziyaret: "Misafirperverliklerini özlemiştik" 7 713

Türkiye'nin güvenli, özgür, müreffeh ve bölge barışına katkıda bulunan bir Suriye'nin kurulabilmesi için her türlü katkıyı vereceğini belirten Fidan, şunları kaydetti:

"14 yıl boyunca verdikleri mücadeleye bizzat şahit olduğum Suriyeli kardeşlerimizi daha güzel günlerin beklediğine yürekten inanıyorum. Misafirperverliklerini özlemişiz."

Hakan Fidan'dan Şam'a tarihi ziyaret: "Misafirperverliklerini özlemiştik" 8 813
Hakan Fidan'dan Şam'a tarihi ziyaret: "Misafirperverliklerini özlemiştik" 9 913
Hakan Fidan'dan Şam'a tarihi ziyaret: "Misafirperverliklerini özlemiştik" 10 1013
Hakan Fidan'dan Şam'a tarihi ziyaret: "Misafirperverliklerini özlemiştik" 11 1113
Hakan Fidan'dan Şam'a tarihi ziyaret: "Misafirperverliklerini özlemiştik" 12 1213
Hakan Fidan'dan Şam'a tarihi ziyaret: "Misafirperverliklerini özlemiştik" 13 1313
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