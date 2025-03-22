  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Haftasonu hava sıcaklıkları artıyor mu? Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

Haftasonu hava sıcaklıkları artıyor mu? Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

Yayınlanma:
Haftasonu hava sıcaklıkları artıyor mu? Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
Haftasonu hava sıcaklıkları artıyor mu? Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? İşte, yurdun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Haftasonu hava sıcaklıkları artıyor mu? Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 1 114

Haftasonu hava sıcaklıkları artıyor mu? Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? İşte, yurdun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...

Haftasonu hava sıcaklıkları artıyor mu? Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 2 214

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri, (Malatya hariç) Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile ilk saatlerde Sıvas çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, iç kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Haftasonu hava sıcaklıkları artıyor mu? Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 3 314

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Haftasonu hava sıcaklıkları artıyor mu? Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 4 414

UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Haftasonu hava sıcaklıkları artıyor mu? Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 5 514

ZİRAİ DON UYARISI: Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden; Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir.

Haftasonu hava sıcaklıkları artıyor mu? Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 6 614

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Haftasonu hava sıcaklıkları artıyor mu? Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 7 714

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

Haftasonu hava sıcaklıkları artıyor mu? Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 8 814

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Haftasonu hava sıcaklıkları artıyor mu? Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 9 914

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Sıvas çevrelerinin ilk saatlerde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

Haftasonu hava sıcaklıkları artıyor mu? Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 10 1014

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

Haftasonu hava sıcaklıkları artıyor mu? Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 11 1114

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, (Amasya, Çorum dışında) bölgenin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C
Çok bulutlu

ARTVİN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Haftasonu hava sıcaklıkları artıyor mu? Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 12 1214

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, (Malatya dışında) bölgenin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C
Çok bulutlu

VAN °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Haftasonu hava sıcaklıkları artıyor mu? Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 13 1314

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

Haftasonu hava sıcaklıkları artıyor mu? Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 14 1414

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde doğusu yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

HABERE YORUM KAT