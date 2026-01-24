Hafta sonu yağışlar artıyor! Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak, Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı