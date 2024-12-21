  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden Ege, Marmara ve Akdeniz için fırtına ve kuvvetli yağmur uyarısı! 21 ve 22 Aralık 2024 hava durumu

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden Ege, Marmara ve Akdeniz için fırtına ve kuvvetli yağmur uyarısı! 21 ve 22 Aralık 2024 hava durumu

Yayınlanma:
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden Ege, Marmara ve Akdeniz için fırtına ve kuvvetli yağmur uyarısı! 21 ve 22 Aralık 2024 hava durumu
Hafta sonu tatil olması nedeniyle plan yapacak olanlar Cumartesi ve Pazar günü için "hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak"? diye araştırmaya başladı. işte 21 ve 22 Aralık 2024 cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları.
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden Ege, Marmara ve Akdeniz için fırtına ve kuvvetli yağmur uyarısı! 21 ve 22 Aralık 2024 hava durumu 1 111

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bölge genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli, İzmir ve Muğla'nın güneydoğusu ile Aydın'ın merkez ilçelerinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde ise sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın ilk saatlerden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor. Kuvvetli yağışların öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde genellikle yerel kuvvetli, Alanya ve Gündoğmuş çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden Ege, Marmara ve Akdeniz için fırtına ve kuvvetli yağmur uyarısı! 21 ve 22 Aralık 2024 hava durumu 2 211

Yağışların, Manavgat ve Serik ilçelerinin iç kesimleri ile İbradı, Akseki, Kaş ve Demre ilçelerinde çok kuvvetli olacağı belirtildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AKOM'DAN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada da Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, kent genelinde yarın sabah sıcaklıkların 5 derece birden düşeceği ifade edildi.

Kentte pazar gününe kadar aralıklarla gök gürültülü ve kuvvetli yağış beklendiği kaydedilen açıklamada, yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda "ALO 153" ile iletişime geçilmesi istendi.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden Ege, Marmara ve Akdeniz için fırtına ve kuvvetli yağmur uyarısı! 21 ve 22 Aralık 2024 hava durumu 3 311

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden Ege, Marmara ve Akdeniz için fırtına ve kuvvetli yağmur uyarısı! 21 ve 22 Aralık 2024 hava durumu 4 411

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il genelinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il genelinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden Ege, Marmara ve Akdeniz için fırtına ve kuvvetli yağmur uyarısı! 21 ve 22 Aralık 2024 hava durumu 5 511

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli, doğu kesimlerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden Ege, Marmara ve Akdeniz için fırtına ve kuvvetli yağmur uyarısı! 21 ve 22 Aralık 2024 hava durumu 6 611

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur, Sivas ve Yozgat'ın yüksekleri ile Konya'nın güneybatısının yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden Ege, Marmara ve Akdeniz için fırtına ve kuvvetli yağmur uyarısı! 21 ve 22 Aralık 2024 hava durumu 7 711

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden Ege, Marmara ve Akdeniz için fırtına ve kuvvetli yağmur uyarısı! 21 ve 22 Aralık 2024 hava durumu 8 811

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, Giresun'un iç kesimleri ile Gümüşhane çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden Ege, Marmara ve Akdeniz için fırtına ve kuvvetli yağmur uyarısı! 21 ve 22 Aralık 2024 hava durumu 9 911

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde Malatya, Elazığ, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden Ege, Marmara ve Akdeniz için fırtına ve kuvvetli yağmur uyarısı! 21 ve 22 Aralık 2024 hava durumu 10 1011

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde batı kesimleri yağmurlu

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden Ege, Marmara ve Akdeniz için fırtına ve kuvvetli yağmur uyarısı! 21 ve 22 Aralık 2024 hava durumu 11 1111

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına; Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere Orta ve Batı Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan, sabah geneli güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, çok kuvvetli yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden, sabah saatlerinde geneli ile öğle güneyi güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, akşam kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,2 ila 2,5 m yer yer 3,5 m; Görüş: Orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerine kadar batısı kuzeydoğudan 4 ila 6, gece geneli 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

HABERE YORUM KAT