Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden Ege, Marmara ve Akdeniz için fırtına ve kuvvetli yağmur uyarısı! 21 ve 22 Aralık 2024 hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına; Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere Orta ve Batı Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan, sabah geneli güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, çok kuvvetli yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden, sabah saatlerinde geneli ile öğle güneyi güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, akşam kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,2 ila 2,5 m yer yer 3,5 m; Görüş: Orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerine kadar batısı kuzeydoğudan 4 ila 6, gece geneli 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.