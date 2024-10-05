hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı? 5 Ekim Cumartesi hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatı, güneyi güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege’de güney ve güneydoğu, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, kuzeyi 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.