hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı? 5 Ekim Cumartesi hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu bölgenin batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu