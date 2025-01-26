Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden 11 ile kar ve yağmur uyarısı: 26 Ocak hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA
Güney Ege ile Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Doğu Karadeniz yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli güneydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta; sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve gece saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege’nin kuzeyi sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah güneyi doğudan 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerine kadar Batı Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyi doğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde geneli güneydoğudan 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, gece saatlerinde hafif kar yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, akşam saatlerinden itibaren yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.