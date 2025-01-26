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Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden 11 ile kar ve yağmur uyarısı: 26 Ocak hava durumu ve sıcaklıkları

Yayınlanma:
Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden 11 ile kar ve yağmur uyarısı: 26 Ocak hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı hava durumu tahmin raporunda ülke geneli havanın yağışlı geçeceği kar ve yağmur nedeniyle 11 il için uyarılarda bulundu. İşte 26 Ocak 2025 hafta sonu, pazar günü tüm illerimizde hava durumu ve sıcaklıkları.
Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden 11 ile kar ve yağmur uyarısı: 26 Ocak hava durumu ve sıcaklıkları 1 111

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Malatya'nın ve Sivas'ın kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden 11 ile kar ve yağmur uyarısı: 26 Ocak hava durumu ve sıcaklıkları 2 211

UYARILAR

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden 11 ile kar ve yağmur uyarısı: 26 Ocak hava durumu ve sıcaklıkları 3 311

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, özellikle sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden 11 ile kar ve yağmur uyarısı: 26 Ocak hava durumu ve sıcaklıkları 4 411

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden 11 ile kar ve yağmur uyarısı: 26 Ocak hava durumu ve sıcaklıkları 5 511

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden 11 ile kar ve yağmur uyarısı: 26 Ocak hava durumu ve sıcaklıkları 6 611

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas'ın kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden 11 ile kar ve yağmur uyarısı: 26 Ocak hava durumu ve sıcaklıkları 7 711

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı bulutlu

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden 11 ile kar ve yağmur uyarısı: 26 Ocak hava durumu ve sıcaklıkları 8 811

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyılarının yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmurlu, yüksekleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden 11 ile kar ve yağmur uyarısı: 26 Ocak hava durumu ve sıcaklıkları 9 911

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Malatya'nın kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden 11 ile kar ve yağmur uyarısı: 26 Ocak hava durumu ve sıcaklıkları 10 1011

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 11°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden 11 ile kar ve yağmur uyarısı: 26 Ocak hava durumu ve sıcaklıkları 11 1111

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege ile Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Doğu Karadeniz yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli güneydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve gece saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege’nin kuzeyi sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah güneyi doğudan 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerine kadar Batı Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyi doğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde geneli güneydoğudan 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, gece saatlerinde hafif kar yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, akşam saatlerinden itibaren yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

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