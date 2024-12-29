Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul Ankara dahil bir çok il için uyarıda bulundu!
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Meteoroloji yayınladığı hava raporunda, Tekirdağ, Kırklareli, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Bolu, Düzce, Trabzon, Rize , Artvin, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa yağışlı geçeceği tahmin edilirken, genellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla’nın doğusu, Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.