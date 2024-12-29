Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul Ankara dahil bir çok il için uyarıda bulundu!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.