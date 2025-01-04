Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı Sıcaklıklar ne kadar olacak? Ülke geneli il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, yurt genelinde, sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların hissedilir derecede azalacak.

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevreleri ile Kastamonu kıyılarının kuvvetli; Muğla'da şiddetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.