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Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı Sıcaklıklar ne kadar olacak? Ülke geneli il il hava durumu

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Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı Sıcaklıklar ne kadar olacak? Ülke geneli il il hava durumu
Meteoroloji genel müdürlüğü yayınladığı hafta sonu hava tahmin raporunda, yurt genelinde, sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların hissedilir derecede azalacak. Yağışların Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın ile Kastamonu kuvvetli; Muğla'da şiddetli olması bekleniyor. Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.
Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı Sıcaklıklar ne kadar olacak? Ülke geneli il il hava durumu 1 111

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, yurt genelinde, sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların hissedilir derecede azalacak.

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevreleri ile Kastamonu kıyılarının kuvvetli; Muğla'da şiddetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı Sıcaklıklar ne kadar olacak? Ülke geneli il il hava durumu 2 211

Hava sıcaklıkları

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar

Yağışların; Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevreleri ile Kastamonu kıyılarının kuvvetli; Muğla'da yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşları uyardı.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı Sıcaklıklar ne kadar olacak? Ülke geneli il il hava durumu 3 311

Hafta sonu yağmur ve kar geliyor

Öte yandan cumartesi ve pazar günü yurdun neredeyse tamamında sağanak yağmur ve kar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da hafta sonunda bir miktar düşmesi ve mevsim normallerinin civarında seyretmesi bekleniyor.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı Sıcaklıklar ne kadar olacak? Ülke geneli il il hava durumu 4 411

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı Sıcaklıklar ne kadar olacak? Ülke geneli il il hava durumu 5 511

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli; Muğla çevrelerinin şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı Sıcaklıklar ne kadar olacak? Ülke geneli il il hava durumu 6 611

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı Sıcaklıklar ne kadar olacak? Ülke geneli il il hava durumu 7 711

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin batısı ile Aksaray, Kırşehir ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı Sıcaklıklar ne kadar olacak? Ülke geneli il il hava durumu 8 811

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı Sıcaklıklar ne kadar olacak? Ülke geneli il il hava durumu 9 911

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT °C, 11°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı Sıcaklıklar ne kadar olacak? Ülke geneli il il hava durumu 10 1011

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -7°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı Sıcaklıklar ne kadar olacak? Ülke geneli il il hava durumu 11 1111

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 10°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 10°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

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