Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı Sıcaklıklar ne kadar olacak? Ülke geneli il il hava durumu
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Meteoroloji genel müdürlüğü yayınladığı hafta sonu hava tahmin raporunda, yurt genelinde, sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların hissedilir derecede azalacak. Yağışların Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın ile Kastamonu kuvvetli; Muğla'da şiddetli olması bekleniyor. Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.