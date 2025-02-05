Gürsoy Yalçın kimdir, neden vefat etti, hastalığı neydi! Sergen Yalçın'ın acı günü
Yayınlanma:
05 Şubat 2025 22:12
Uzun zamandır kanser tedavisi gören teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeş Gürsoy Yalçın'ın 47 yaşında hayatını kaybetmesi sonucu insanlar internet üzerinden Gürsoy Yalçın kimdir, neden vefat etti hastalığı neydi! diye araştırmaya başladı işte Gürsoy Yalçın'ın biyografisi.
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Türk futbolunun önemli isimleri arasında yer alan teknik direktör ve eski futbolcu Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın uzun süredir mücadele verdiği hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini yumdu. Yoğun bakımda tedavi gören Gürsoy Yalçın'ın vefatı spor camiasında derin bir üzüntüye neden oldu.
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Futbol ve spor camiasında üzüntüye neden olan Gürsoy Yalçın'ın ölüm haberi ardından başsağlığı mesajları iletildi.
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GÜRSOY YALÇIN KİMDİR?
Gürsoy Yalçın, ağabeyi Sergen Yalçın gibi futbol dünyasının içinde olan bir kişiydi. 1977 doğumlu olan Gürsoy Yalçın, 1996 yılında Beşiktaş'ta profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında Elazığspor, Beykozspor, Körfezspor, Ayazağaspor ve Pendikspor'da forma giydi. 2001 yılında futbolu bıraktı. Futbol kariyerine son verdikten sonra scout (oyuncu gözlemcisi) olarak çalışmaya başladı.
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GÜRSOY YALÇIN NEDEN ÖLDÜ?
Gürsoy Yalçın 47 yaşında hayata veda etti.
Yaklaşık 2,5 yıldır kanser tedavisi gören Yalçın’ın, son dönemde sağlık durumunun kötüleştiği ve yoğun bakımda tedavi gördüğü biliniyordu.
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktörlük teklifi için görüştüğü Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Yalçın’ın hastalığı nedeniyle görevi kabul edemeyeceğini bildirmişti.
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BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM
Beşiktaş Kulübü yaptığı paylaşımda, "Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Sergen Yalçın'a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı..