Günlük burç yorumları neler, sizleri neler bekliyor? 4 Ekim 2024 Cuma burç yorumları, Başak, Yengeç...

4 EKİM AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Akrep, Güneş ve Merkür'ün güneş haritanızın on ikinci evinde, paralel bir açıyla bağlantı kurması, kişisel ve özel zamana olan ihtiyacınızı artırabilir. Şu an içe dönme eğilimindeyken, konuşmak için de iyi bir zaman olabilir. Problemleri çözmek, geçmişi anlamlandırmak ve geleceğe yönelik planlar yapmak için elverişli bir konumdasınız. Başkaları sizden tavsiye veya bilgelik isteyebilir. Ancak, gün ilerledikçe, tamamlandığını düşündüğünüz bir şeyi düzeltmeniz veya ayarlamanız gerekebilir. Üzerinde çalıştığınız veya ilerlediğiniz bir şeyde belirsiz hayal kırıklıkları veya motivasyon kaybı olabilir. Ayrıca, başkalarının ne yaptığı veya düşündüğü konusunda fazla endişelenmemeye çalışın ve normalden daha düşük bir profil çizin. Özellikle Merkür'ün Satürn ile gergin bir açı oluşturması nedeniyle, eğilimli olabileceğiniz fazla düşünme eyleminden kaçının. Yükümlülükler zamanınızı alabilir, bu nedenle kaçınmak yerine görevlerinizi temizlemeniz mantıklı olacaktır; zira bunlar aura'nızda dolanır. Cesur hamleler yapmak için uygun bir zaman değil ancak artıları ve eksileri tartmak için iyi bir durumdasınız.