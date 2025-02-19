Günlerce sürecek kar fırtınası başlıyor! İstanbul dahil bir çok il için alarm verildi: 19 Şubat hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
TOKAT °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.