Günlerce sürecek kar fırtınası başlıyor! İstanbul dahil bir çok il için alarm verildi: 19 Şubat hava durumu

HAVA SICAKLIĞI:

Sıcaklıkların, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz kıyılarında 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle güneyli, zamanla yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz ile Yozgat, Sivas, Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.