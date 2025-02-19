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Günlerce sürecek kar fırtınası başlıyor! İstanbul dahil bir çok il için alarm verildi: 19 Şubat hava durumu

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Günlerce sürecek kar fırtınası başlıyor! İstanbul dahil bir çok il için alarm verildi: 19 Şubat hava durumu
Meteoroloji ve hava tahmin uzmanları günlerdir yaptıkları uyarılar sonucu kuvvetli kar yağışı yurda girerek başta İstanbul, Ankara ve bir çok ilde etkili olmaya başladı. Peki bugün hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak? İşte 19 Şubat 2025 Hava durumu.
Günlerce sürecek kar fırtınası başlıyor! İstanbul dahil bir çok il için alarm verildi: 19 Şubat hava durumu 1 117

Hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin tamamına yakını kar yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Çarşamba günü Karadeniz'in tamamında, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu'da çok sayıda ilde kar yağışı görülecek. Akşam saatlerinden sonra ise İstanbul'da uzun zamandır beklenen kar fırtınası şehre giriş yapacak. Perşembe gününden itibaren de megakent tamamen beyaza bürünecek.

Günlerce sürecek kar fırtınası başlıyor! İstanbul dahil bir çok il için alarm verildi: 19 Şubat hava durumu 2 217

GÜNLERCE SÜRECEK KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR

Son yılların en yoğun ve uzun sürecek kar yağışı dalgasının beklendiği Türkiye'de İstanbul dahil neredeyse tüm şehirlerde beyaz örtü hakim olacak.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmini haritasında da çarşamba gününden pazar günü akşama kadar kar yağışının devam edeceği gösteriliyor.

Günlerce sürecek kar fırtınası başlıyor! İstanbul dahil bir çok il için alarm verildi: 19 Şubat hava durumu 3 317

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR

Meteorolojik verilere göre İstanbul'da kar yağışı çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren görülmeye başlanırken, perşembe, cuma ve cumartesi günleri etkisini artıracak. Yapılan değerlendirmede kentte soğuk hava dalgasıyla birlikte önümüzdeki 6 gün boyunca kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı ifade edildi.

Günlerce sürecek kar fırtınası başlıyor! İstanbul dahil bir çok il için alarm verildi: 19 Şubat hava durumu 4 417

SAAT SAAT RAPORLANDI

Bugün saat 10.00’dan itibaren fırtına etkisini göstermeye başlayacak. Saat 12.00’den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. 22.00’den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

Günlerce sürecek kar fırtınası başlıyor! İstanbul dahil bir çok il için alarm verildi: 19 Şubat hava durumu 5 517

KAR KALINLIĞI 40 CM’Yİ BULABİLİR

AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:

E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm,
E-5 ile TEM arasında 10-30 cm,
TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm,
Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

Günlerce sürecek kar fırtınası başlıyor! İstanbul dahil bir çok il için alarm verildi: 19 Şubat hava durumu 6 617

VALİ GÜL'DEN UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak uyarılarda bulundu. Paylaşımında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı beklendiği yönündeki uyarılarını hatırlatan Vali Gül paylaşımında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında olumsuz hava koşulları beklenmektedir. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir. Resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamaları takip edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Günlerce sürecek kar fırtınası başlıyor! İstanbul dahil bir çok il için alarm verildi: 19 Şubat hava durumu 7 717

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

İstanbul'da beklenen kar yağışı için geri sayım devam ederken Perşembe ve Cuma günleri okulların tatil edilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar "Okul servislerinin hareketi açısından pek uygun şartlar değil" açıklamasında bulundu.

Günlerce sürecek kar fırtınası başlıyor! İstanbul dahil bir çok il için alarm verildi: 19 Şubat hava durumu 8 817

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz( Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Erzurum, Ardahan, Muş ve Bingöl çevreleri, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta Karadeniz ile Yozgat, Sivas, Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Karadeniz’in kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Günlerce sürecek kar fırtınası başlıyor! İstanbul dahil bir çok il için alarm verildi: 19 Şubat hava durumu 9 917

HAVA SICAKLIĞI:

Sıcaklıkların, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz kıyılarında 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle güneyli, zamanla yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz ile Yozgat, Sivas, Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Günlerce sürecek kar fırtınası başlıyor! İstanbul dahil bir çok il için alarm verildi: 19 Şubat hava durumu 10 1017

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale'nin dışında) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Günlerce sürecek kar fırtınası başlıyor! İstanbul dahil bir çok il için alarm verildi: 19 Şubat hava durumu 11 1117

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Denizli çevrelerinde yağmur, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 12°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

Günlerce sürecek kar fırtınası başlıyor! İstanbul dahil bir çok il için alarm verildi: 19 Şubat hava durumu 12 1217

AKDENİZ

Çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Adana'nın güneyi ile Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MERSİN °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Günlerce sürecek kar fırtınası başlıyor! İstanbul dahil bir çok il için alarm verildi: 19 Şubat hava durumu 13 1317

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C
Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KAYSERİ °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Günlerce sürecek kar fırtınası başlıyor! İstanbul dahil bir çok il için alarm verildi: 19 Şubat hava durumu 14 1417

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Günlerce sürecek kar fırtınası başlıyor! İstanbul dahil bir çok il için alarm verildi: 19 Şubat hava durumu 15 1517

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TOKAT °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Günlerce sürecek kar fırtınası başlıyor! İstanbul dahil bir çok il için alarm verildi: 19 Şubat hava durumu 16 1617

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Erzurum, Bingöl, Muş'un batısı, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Günlerce sürecek kar fırtınası başlıyor! İstanbul dahil bir çok il için alarm verildi: 19 Şubat hava durumu 17 1717

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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