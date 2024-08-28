Güncel altın fiyatları ne kadar? 28 Ağustos 2024 Çarşamba gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları

Altında son günlerde ani yükseliş durarak biraz gerilediği ve gram altının fiyatı 2.745 TL seviyelerinde seyrederken, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ve ons altın fiyatları ne kadar? 28 Ağustos 2024 Çarşamba gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları.

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Güncel altın fiyatları ne kadar? 28 Ağustos 2024 Çarşamba gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları 1

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.745,36

SATIŞ(TL) 2.745,80

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.759,77 -0,51 %

Güncel altın fiyatları ne kadar? 28 Ağustos 2024 Çarşamba gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları 2

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.523,00

SATIŞ(TL) 4.593,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.620,00 -0,58 %

Güncel altın fiyatları ne kadar? 28 Ağustos 2024 Çarşamba gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları 3

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 9.074,00

SATIŞ(TL) 9.177,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.231,00 -0,58 %

Güncel altın fiyatları ne kadar? 28 Ağustos 2024 Çarşamba gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları 4

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 17.953,14

SATIŞ(TL) 18.306,30

ÖNCEKİ KAPANIŞ 18.290,60 0,09 %

Güncel altın fiyatları ne kadar? 28 Ağustos 2024 Çarşamba gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları 5

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 18.111,00

SATIŞ(TL) 18.290,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 18.405,00 -0,62 %

Güncel altın fiyatları ne kadar? 28 Ağustos 2024 Çarşamba gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları 6

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.508,16

SATIŞ(USD) 2.508,57

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.524,53 -0,63 %

Güncel altın fiyatları ne kadar? 28 Ağustos 2024 Çarşamba gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları 7

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 1.502,62

SATIŞ(TL) 1.953,88

ÖNCEKİ KAPANIŞ 1.965,70 -0,60 %

Güncel altın fiyatları ne kadar? 28 Ağustos 2024 Çarşamba gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları 8

22 AYAR ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.537,14

SATIŞ(TL) 2.680,61

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.697,95 -0,64 %

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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