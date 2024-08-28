Güncel altın fiyatları ne kadar? 28 Ağustos 2024 Çarşamba gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları Altında son günlerde ani yükseliş durarak biraz gerilediği ve gram altının fiyatı 2.745 TL seviyelerinde seyrederken, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ve ons altın fiyatları ne kadar? 28 Ağustos 2024 Çarşamba gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları.