Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 28 Ağustos 2024 Çarşamba benzin, motorin, LPG ve brent petrol fiyatları
Akaryakıt fiyatları dünyadaki gelişmeler doğrultusunda değişmeye devam ediyor. Bazen düşen bazen yükselen güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 28 Ağustos 2024 Çarşamba benzin, motorin, LPG ve brent petrol fiyatları
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