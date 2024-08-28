Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 28 Ağustos 2024 Çarşamba benzin, motorin, LPG ve brent petrol fiyatları

Akaryakıt fiyatları dünyadaki gelişmeler doğrultusunda değişmeye devam ediyor. Bazen düşen bazen yükselen güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 28 Ağustos 2024 Çarşamba benzin, motorin, LPG ve brent petrol fiyatları

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Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 28 Ağustos 2024 Çarşamba benzin, motorin, LPG ve brent petrol fiyatları 1

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 43.24 Türk Lirası

Motorin litre fiyatı: 43.16 Türk Lirası

LPG litre fiyatı: 23.73 Türk Lirası

Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 28 Ağustos 2024 Çarşamba benzin, motorin, LPG ve brent petrol fiyatları 2

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 43.13 Türk Lirası

Motorin litre fiyatı: 43.09 Türk Lirası

LPG litre fiyatı: 23.19 Türk Lirası

Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 28 Ağustos 2024 Çarşamba benzin, motorin, LPG ve brent petrol fiyatları 3

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.55 Türk Lirası

Motorin litre fiyatı: 43.57 Türk Lirası

LPG litre fiyatı: 23.74 Türk Lirası

Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 28 Ağustos 2024 Çarşamba benzin, motorin, LPG ve brent petrol fiyatları 4

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 44.05 Türk Lirası

Motorin litre fiyatı: 44.09Türk Lirası

LPG litre fiyatı: 23.49 Türk Lirası

Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 28 Ağustos 2024 Çarşamba benzin, motorin, LPG ve brent petrol fiyatları 5

BRENT PETROL FİYATLARI NE KADAR?

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimler ile akaryakıt fiyatları derinden etkileniyor. Brent petrol anlık olarak 78,59 dolardan işlem görüyor.

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