Güllü'nün ölüm raporu açıklandı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ünlü sanatçı güllünün şüpheli ölümü ile ilgili bilirkişi heyeti raporu yayınlayarak düştü mü itildi mi iddiaları ile ilgili korkunç gerçeği ortaya çıkardı. İşte tüm detaylar.
Dosya kapsamında 8 Ekim'de olay yerinde keşif ve inceleme yapan bilirkişi heyeti, raporu tamamlayarak soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.

Sabah'ın haberine göre; raporda, Güllü'nün güvenlik önlemleri aldığı belirtilerek, intihar düşüncesine yönelik herhangi bir bulguya rastlanılmadığı ifadelerine yer verildi.

Ünlü sanatçının geriye doğru düşmesi için dengesini bozan bir dış kuvvet ve temas varlığının olması gerektiği belirlendi.

Ayrıca raporda, Tuğyan Ülkem Gülter'in daha önce de düşme tehlikesi atlatan annesini uyarmadığı bilgisine yer verildi.

Kaynak :Sabah

