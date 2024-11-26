Gülçin Ergül, konserde giydiği dantelli dekolteli kıyafeti alay konusu oldu! ''Bu kiloyla bu dekolteye gerek var mıydı''?
Gülçin Ergül, konserde giydiği dantelli dekolteli kıyafeti alay konusu oldu! ''Bu kiloyla bu dekolteye gerek var mıydı''?
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Hepsi grubunun eski üyelerinden biri olan Gülçin Ergül, konserde giydiği kıyafet alay konusu oldu. son dönemlerde aldığı kilolu haliyle giydiği dekolte elbiseleri ile çıktığı konserlerde izleyiciler tarafın kimi beğendi kimi ise ''Bu kiloyla bu dekolteye gerek var mıydı''? eleştiri yağmuruna tutuldu.