Gülçin Ergül, konserde giydiği dantelli dekolteli kıyafeti alay konusu oldu! ''Bu kiloyla bu dekolteye gerek var mıydı''?

Hepsi grubunun eski üyelerinden biri olan Gülçin Ergül, konserde giydiği kıyafet alay konusu oldu. son dönemlerde aldığı kilolu haliyle giydiği dekolte elbiseleri ile çıktığı konserlerde izleyiciler tarafın kimi beğendi kimi ise ''Bu kiloyla bu dekolteye gerek var mıydı''? eleştiri yağmuruna tutuldu.

1 8 Güçlü sesiyle müzik piyasasında kendini gösteren Ergül'ün giydiği siyah, dantelli ve dekolteli kıyafeti bazı takipçileri tarafından beğenilirken, bazıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. 2 8 Ergül'ün sosyal medyada paylaştığı resimde 'Photoshop' yapması ise gözlerden kaçmadı. 3 8 "BENDE KISA ZAMAN ÖNCE VE YILLARCA İNCEYDİM" Aldığı kilolar yüzünden zaman zaman eleştirilere maruz olan güzel şarkıcı bu durumu "Evet uzun yoğun tempolu çekimler, zatürre derken spor yapamıyorum. 4 8 Kilo aldım ama bence en çok da kortizol yüzünden. Acımasız yorumlarınız bir gün bumerang olup sizi de vurur içim rahat. Bende kısa zaman önce ve yıllarca inceydim." sözleriyle sitem etmişti. 5 8 6 8 7 8 8 8



