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Gram ,Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 9 Şubat güncel altın fiyatları

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Gram ,Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 9 Şubat güncel altın fiyatları
Hafta sonu altın fiyatlarını merak edenler araştırmaya devam ediyor. Gram , çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? İşte 9 Şubat güncel altın fiyatları
Gram ,Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 9 Şubat güncel altın fiyatları 1 18

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik anlamda aldığı kararalar dünyadaki bütün piyasaları etkilemeye devam ediyor. Altın yatırımcıları altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 9 Şubat 2025 Pazar gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Gram ,Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 9 Şubat güncel altın fiyatları 2 28

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 3.308,25 TL

Gram ,Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 9 Şubat güncel altın fiyatları 3 38

Çeyrek altın satış fiyatı: 5.489,00 TL

Gram ,Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 9 Şubat güncel altın fiyatları 4 48

Yarım altın satış fiyatı: 10.978,00 TL

Gram ,Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 9 Şubat güncel altın fiyatları 5 58

Tam altın satış fiyatı: 21.835,19 TL

Gram ,Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 9 Şubat güncel altın fiyatları 6 68

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 21.865,00 TL

Gram ,Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 9 Şubat güncel altın fiyatları 7 78

Gremse altın satış fiyatı: 54.755,43 TL

Gram ,Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 9 Şubat güncel altın fiyatları 8 88

Ons altın satış fiyatı: 2.860,87 dolar

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