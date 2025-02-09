Gram ,Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 9 Şubat güncel altın fiyatları

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik anlamda aldığı kararalar dünyadaki bütün piyasaları etkilemeye devam ediyor. Altın yatırımcıları altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 9 Şubat 2025 Pazar gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…