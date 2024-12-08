Geri geliyor! Meteoroloji 7 ili uyardı! Ülkemizi etkisi altına alacak! 8 Aralık hava durumu

SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERİ: Soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklar bugün de mevsim normallerinin altında seyredecek. Yurdun iç ve orta kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Batı kesimlerinde ise kuvvetli sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu(Kayseri, Sivas ve Niğde hariç), Batı Karadeniz(Bartın ve Zonguldak hariç), Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Antalya, İzmir, Manisa ve Aydın ile Muğla'nın batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.