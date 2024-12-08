Geri geliyor! Meteoroloji 7 ili uyardı! Ülkemizi etkisi altına alacak! 8 Aralık hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Ege ve Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtına; Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 4 ila 6, doğusunun açıkları 5 ila 7 yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Doğu Karadeniz'in doğusunun açıkları yer yer 3,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7 yer yer 8, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, akşam saatlerinden sonra 5 ila 7; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, sabah saatlerinde kuzeyi 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 3 ila 5, bugün gece saatlerine kadar doğusu 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısı ve Hatay kıyı kesimleri 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.