Galatasaray’da şok karar! 5 futbolcu ile yollar ayrılıyor

Galatasaray’da şok karar: Galatasaray oyuncuları ile yaşanacak bu ayrılıklar, taraftarları şaşkına çevirecek. İşte sezon sonu takımdan ayrılacak o 5 futbolcu...
Süper Lig devi Galatasaray’da büyük bir kriz yaşanıyor. Sezon sonunda 5 futbolcu ile yolların ayrılması gündemde. Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon için yapacağı planlamalar doğrultusunda bu oyuncuların takımdan gönderileceği kesinleşmiş gibi görünüyor. Galatasaray’da yaşanacak bu ayrılıklar, taraftarları şaşkına çevirecek.
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı derbiye odaklanmışken, bir yandan da gelecek sezon için hazırlıklar hız kazandı. Kulislerde, takıma yapılacak yeni transferlerin yanı sıra gönderilecek futbolcular da belirlenmeye başladı. Takımda kontenjan açılması ve yeni gelir elde edilmesi amacıyla bazı oyuncularla yollar ayrılacak. Peki, o 5 futbolcu kimler? İşte ayrılık kararı alınan isimler…
İlk Ayrılık İsmail JakobsSarı-kırmızılı ekipte yolların ayrılacağı ilk isim İsmail Jakobs oldu. Sürekli yaşadığı sakatlıklarla beklentileri karşılayamayan Senegalli futbolcu, Galatasaray’da büyük hayal kırıklığı yarattı. Monaco ile yapılan zorunlu satın alma anlaşması da sürecin önünde bir engel teşkil ediyor. Kulüp, Monaco ile görüşüp, olası anlaşmazlıkları çözmeye çalışacak. Eğer olumlu bir sonuç alınmazsa, en az zararla bu süreç sona erdirilecek.
Kerem Demirbay ile Yollar AyrılacakGalatasaray’ın son dönemdeki başarılı şampiyonluklarında büyük katkı sağlayan Kerem Demirbay’ın durumu da belirsizliğini koruyor. Yapılan transferlerle adeta formayı unutan Demirbay’ın sözleşmesi, önümüzdeki sezon sona erecek. Bu nedenle, sözleşme bitmeden yolların ayrılması gündemde. Almanya’dan bazı kulüplerin ilgisini çektiği belirtilen Kerem için yaz transfer döneminde ayrılık kesinleşebilir.
Yusuf Demir İçin Kiralık ÇözümYusuf Demir, Galatasaray’a büyük umutlarla Rapid Wien’den transfer edilmişti. Ancak gösterdiği performans, beklentilerin çok gerisinde kaldı. 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 21 yaşındaki oyuncu, hayal kırıklığı yaratmakla kalmadı, devre arasında kiralık olarak gönderilmediği için eleştirildi. Yusuf’un yaz ayında öncelikli olarak kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.
Dries Mertens’in Geleceği BelirsizGalatasaray’a transfer olduğu günden bu yana gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Dries Mertens’in geleceği ise belirsizliğini koruyor. Belçikalı yıldız, takıma büyük katkılar sağladı ancak İstanbul kariyerini sonlandırma kararı alması da ihtimaller arasında yer alıyor. Galatasaray yönetimi, Mertens’in kararını beklerken, oyuncunun geleceği kulüpteki durumunu da doğrudan etkileyecek.
Galatasaray’ın Yeni PlanıGalatasaray, yaz transfer dönemi için büyük hazırlıklara başladı. Okan Buruk’un talimatları doğrultusunda kadroda yapılacak düzenlemeler, takımın yeni sezon için daha güçlü bir hale gelmesini hedefliyor. Ancak bu değişikliklerin, takımdaki bazı oyuncular için sonun başlangıcı olacağı açıkça görünüyor. 5 futbolcunun ayrılığı, hem takımın gençleşmesi hem de finansal olarak kulübe katkı sağlaması açısından önem taşıyor.