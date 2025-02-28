Galatasaray’da şok karar! 5 futbolcu ile yollar ayrılıyor

Galatasaray’ın Yeni Planı

Galatasaray, yaz transfer dönemi için büyük hazırlıklara başladı. Okan Buruk’un talimatları doğrultusunda kadroda yapılacak düzenlemeler, takımın yeni sezon için daha güçlü bir hale gelmesini hedefliyor. Ancak bu değişikliklerin, takımdaki bazı oyuncular için sonun başlangıcı olacağı açıkça görünüyor. 5 futbolcunun ayrılığı, hem takımın gençleşmesi hem de finansal olarak kulübe katkı sağlaması açısından önem taşıyor.