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Filistin için tek yürek: Yüzbinler Gazze için akın akın Galata Köprüsü'nde koşuyor!

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Filistin için tek yürek: Yüzbinler Gazze için akın akın Galata Köprüsü'nde koşuyor!
Filistin için tek yürek: Galata Köprüsü'nde gerçekleşecek büyük buluşmada Gazze'de devam eden zulme karşı dünyaya Filistin'e destek mesajı verilecek. Alana giriş ve ulaşım detayları açıklandı.
Filistin için tek yürek: Yüzbinler Gazze için akın akın Galata Köprüsü'nde koşuyor! 1 115

İnsanlık İttifakı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, eyleme katılacaklar için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami toplanma alanları olarak belirlendi. Bu camilerde sabah namazı cemaatle kılındıktan sonra alana yürüyüş alanına binler ilerliyor.

Filistin için tek yürek: Yüzbinler Gazze için akın akın Galata Köprüsü'nde koşuyor! 2 215

TARİHİ YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

Sosyal medyada ise bugünkü Gazze yürüyüşü için çeşitli çağrılar yapılıyor. İsrail'in soykırımına "dur" demek için gerçekleştirilecek yürüyüşe oyuncu, yazar, futbolcu ya da siyasetçilerin de katılması bekleniyor. Tarihi yürüyüşte, Tarihi Yarımada'da bulunan camilerde sabah namazının kılınması ardından yüzbinlerce kişi Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüşe başladı.

Filistin için tek yürek: Yüzbinler Gazze için akın akın Galata Köprüsü'nde koşuyor! 3 315

Sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle Galata Köprüsü'ne yürüdü.

Filistin için tek yürek: Yüzbinler Gazze için akın akın Galata Köprüsü'nde koşuyor! 4 415

YÜRÜYÜŞ ÖNCESİ AYASOFYA CAMİİ'NDE NAMAZ KILDILAR

Yürüyüş öncesi çok sayıda kişi sabah namazında camilerde buluştu. Ayasofya Camii'ne gelenler vatandaşların bir kısmı içeride namaz kılarken bir kısmı da dışarıda namazını kıldı.

Filistin için tek yürek: Yüzbinler Gazze için akın akın Galata Köprüsü'nde koşuyor! 5 515

Yayaların alana girebilmeleri için Galata Köprüsü Eminönü tarafında K1 ve K2 numaralı kapılar ile Galata Köprüsü Karaköy tarafında K3 numaralı kapı kullanılacak.

Filistin için tek yürek: Yüzbinler Gazze için akın akın Galata Köprüsü'nde koşuyor! 6 615

YENİKAPI'DAKİ OTOPARK ALANI KULLANILACAK

Yenikapı'daki otopark alanı, servisler ve özel araçlarla gelenler için kullanıma açık olacak ve buralardan da etkinlik alanına ulaşım sağlanacak.

Hareket kısıtlılığı yaşayan misafirlerin ulaşımı için K3 kapısı kullanılacak.

Eminönü yönünden gelen katılımcılar K1 ve K2 numaralı kapıları, Karaköy yönünden gelen katılımcılar ise K3 numaralı kapıyı kullanabilecek.

Filistin için tek yürek: Yüzbinler Gazze için akın akın Galata Köprüsü'nde koşuyor! 7 715

GÜZERGAH BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Eylemin gerçekleştirileceği Galata Köprüsü'ne, Marmaray Sirkeci İstasyonu'ndan K1 giriş kapısı için 5 dakika, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Haliç İstasyonu'ndan K2 giriş kapısı için 7 dakika, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Beyazıt İstasyonu'ndan toplanma alanlarına 5 dakika ve T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı Küçükpazar İstasyonu'ndan K2 giriş kapısı için 5 dakika yürüme mesafesi öngörülüyor.

Filistin için tek yürek: Yüzbinler Gazze için akın akın Galata Köprüsü'nde koşuyor! 8 815

TOPLU ULAŞIM SEFERLERİNDE DÜZENLEME YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylem dolayısıyla, bazı toplu ulaşım seferlerinde düzenleme yapıldığını duyurdu.

Filistin için tek yürek: Yüzbinler Gazze için akın akın Galata Köprüsü'nde koşuyor! 9 915

Bu kapsamda, tramvay, İETT ve deniz ulaşımı hatlarında bazı seferlerin durdurulduğu veya güzergahlarının değiştirildiği kaydedilen açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, bugün 22.00-02.00 saatlerinde Kabataş ile Sultanahmet istasyonları, yarın ise 06.00-14.00 saatlerinde Kabataş-Beyazıt istasyonları arasında sefer yapılamayacağı bildirildi.

Filistin için tek yürek: Yüzbinler Gazze için akın akın Galata Köprüsü'nde koşuyor! 10 1015

Açıklamada, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda, yarın 06.00-14.00 saatlerinde Küçükpazar-Eminönü istasyonları arasında hizmet verilemeyeceği, bu süre zarfında Cibali-Küçükpazar istasyonları arasında, tek yol işletmesi uygulanacağı vurgulandı.

Filistin için tek yürek: Yüzbinler Gazze için akın akın Galata Köprüsü'nde koşuyor! 11 1115

Kapanacak yollar nedeniyle, İETT'ye bağlı birçok hatta ise geçici güzergahlar belirlendiği aktarılan açıklamada, vatandaşların anlık bilgi almak için "Otobüsüm Nerede" mobil uygulamasını kullanabileceği kaydedildi.

Filistin için tek yürek: Yüzbinler Gazze için akın akın Galata Köprüsü'nde koşuyor! 12 1215

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aralarında Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) da yer aldığı, Türkiye'deki 308 sivil toplum kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformunun eylemi nedeniyle bu akşam dün saat 23.00'den itibaren eylemin bitişine kadar bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Filistin için tek yürek: Yüzbinler Gazze için akın akın Galata Köprüsü'nde koşuyor! 13 1315

Bu kapsamda, Fatih'te Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm katılımlar ile Beyoğlu'nda Kemeraltı Caddesi'ne Karaköy Meydanı'ndan itibaren araçlar geçiş yapamayacak.

1 Ocak'ta saat 05.00'den itibaren ise Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe Meydanı’ndan itibaren Galata Köprüsü istikametine çıkan tüm cadde ve sokaklar, Kemeraltı Caddesi (Tophane ışıkları ile Karaköy Meydanı arası iki yönlü), Bankalar Caddesi ile Tersane Caddesi'nin çift yönlü trafiğe kapatılması planlandı.

Filistin için tek yürek: Yüzbinler Gazze için akın akın Galata Köprüsü'nde koşuyor! 14 1415

Saat 04.00'ten eylem bitene dek Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ankara Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci ile Vefa Karakurdu Üst Geçidi arası), Küçük Ayasofya Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollardan araçlar geçemeyecek.

Kapatılacak yollara alternatif olarak, Unkapanı Köprüsü, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe istikameti, Atatürk Bulvarı ile Unkapanı Köprüsü'nün kullanılması istendi.

Filistin için tek yürek: Yüzbinler Gazze için akın akın Galata Köprüsü'nde koşuyor! 15 1515

Önlemler kapsamında, bu akşam saat 20.00'den itibaren kapatılacak yollarda park eden araçlar kaldırılacak.

Ayrıca, 1 Ocak saat 04.00'den itibaren Eyüpsultan-Eminönü Tramvay Hattı'nda Küçükpazar-Eminönü durakları arasında, Kabataş Tramvay Hattı'nda ise Kabataş-Sultanahmet arasında seferler yapılacak.

Bu akşam saat 22.00'den 1 Ocak saat 04.00'e kadar Kabataş Tramvay Hattı'nda, Kabataş-Beyazıt arası sefer icra edilemeyecek.

Kapanan yollara alternatif olarak Unkapanı Köprüsü, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde Dolmabahçe istikameti, Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprüsü belirlendi.

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