Filistin için tek yürek: Yüzbinler Gazze için akın akın Galata Köprüsü'nde koşuyor!

Bu kapsamda, Fatih'te Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm katılımlar ile Beyoğlu'nda Kemeraltı Caddesi'ne Karaköy Meydanı'ndan itibaren araçlar geçiş yapamayacak.

1 Ocak'ta saat 05.00'den itibaren ise Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe Meydanı’ndan itibaren Galata Köprüsü istikametine çıkan tüm cadde ve sokaklar, Kemeraltı Caddesi (Tophane ışıkları ile Karaköy Meydanı arası iki yönlü), Bankalar Caddesi ile Tersane Caddesi'nin çift yönlü trafiğe kapatılması planlandı.