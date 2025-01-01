Filistin için tek yürek: Yüzbinler Gazze için akın akın Galata Köprüsü'nde koşuyor!

Önlemler kapsamında, bu akşam saat 20.00'den itibaren kapatılacak yollarda park eden araçlar kaldırılacak.
Ayrıca, 1 Ocak saat 04.00'den itibaren Eyüpsultan-Eminönü Tramvay Hattı'nda Küçükpazar-Eminönü durakları arasında, Kabataş Tramvay Hattı'nda ise Kabataş-Sultanahmet arasında seferler yapılacak.
Bu akşam saat 22.00'den 1 Ocak saat 04.00'e kadar Kabataş Tramvay Hattı'nda, Kabataş-Beyazıt arası sefer icra edilemeyecek.
Kapanan yollara alternatif olarak Unkapanı Köprüsü, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde Dolmabahçe istikameti, Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprüsü belirlendi.