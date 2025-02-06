Ferdi Tayfur'un resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor?

Zeliha Turanbayburt, yaptığı açıklamada, “Ferdi Bey sohbetlerimizde mirasını hayır kurumlarına bağışlayacağını söylüyordu. Dolayısıyla belirli şeylerini Türk Silahlı Kuvvetlerine, Darüşşafakaya ve LÖSEV’e bağışladı. Biz de bundan çok mutluyuz çünkü birlikte alınmış bir karardı. Saygı duyuyoruz, gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Tayfur, ‘Evliliğinizi neden yasal olarak devam ettirdiniz?’ sorusuna ise “Eşim öyle istiyordu” cevabını verdi.