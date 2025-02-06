Ferdi Tayfur'un resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor?
Ferdi Tayfur'un resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor?
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2 Ocak 2025'te 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vasiyeti, Marmaris Adliyesi'nde noter huzurunda açıklanmıştı. Adliye çıkışı görüntülenen ilk ve tek eşi Zeliha Turanbayburt, dikkat çeken açıklamalarından sonra insanlar internet ortamında Ferdi Tayfur'un resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt kimdir, nerelidir? diye araştırmaya başladılar. İşte Zeliha Tayfur Bayburt'un biyografisi.