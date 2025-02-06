  1. Anasayfa
  2. Biyografi
  3. Ferdi Tayfur'un resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor?

Ferdi Tayfur'un resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor?

Yayınlanma:
Ferdi Tayfur'un resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor?
2 Ocak 2025'te 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vasiyeti, Marmaris Adliyesi'nde noter huzurunda açıklanmıştı. Adliye çıkışı görüntülenen ilk ve tek eşi Zeliha Turanbayburt, dikkat çeken açıklamalarından sonra insanlar internet ortamında Ferdi Tayfur'un resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt kimdir, nerelidir? diye araştırmaya başladılar. İşte Zeliha Tayfur Bayburt'un biyografisi.
Ferdi Tayfur'un resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor? 1 15

Antalya'da tedavi gördüğü sırada 2 Ocak 2025'te 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un 17 Ekim 2024'te noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti, dün Marmaris Adliyesi'nde açıklanmıştı. Adliye çıkışı görüntülenen ilk ve tek eşi Zeliha Turanbayburt, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ferdi Tayfur'un resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor? 2 25

Duruşmaya, eşi Zeliha Tayfur Bayburt, kızları Funda Bayburt ve Tuğba Turanbayburt, oğlu Emirhan Turanbayburt, oğlu Timur Turanbayburt ve sanatçı Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur avukatları ile, bir çocuğunun annesi Ümyanı Demir ve birlikte yaşadığı yeğenleri Şirin Gözalıcı ve Nilüfer Gözalıcı ile anneleri katıldı.

Ferdi Tayfur'un resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor? 3 35

"BİRLİKTE ALINMIŞ BİR KARAR"

Yıllardır gözlerden uzak olan Zeliha Turanbayburt'a, tüm beste, müzik ve telifli eserlerinin hakları kaldı.

Ferdi Tayfur'un resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor? 4 45

Zeliha Turanbayburt, yaptığı açıklamada, “Ferdi Bey sohbetlerimizde mirasını hayır kurumlarına bağışlayacağını söylüyordu. Dolayısıyla belirli şeylerini Türk Silahlı Kuvvetlerine, Darüşşafakaya ve LÖSEV’e bağışladı. Biz de bundan çok mutluyuz çünkü birlikte alınmış bir karardı. Saygı duyuyoruz, gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Tayfur, ‘Evliliğinizi neden yasal olarak devam ettirdiniz?’ sorusuna ise “Eşim öyle istiyordu” cevabını verdi.

Ferdi Tayfur'un resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor? 5 55

ZELİHA TURANBAYBURT KİMDİR?

Ferdi Tayfur’un ilk eşi Zeliha Turanbayburt, 1974 yılında ünlü sanatçıyla evlenmişti. Turanbayburt, Ferdi Tayfur, ilk ve tek resmi evliliğini Zeliha Turanbayburt ile yaptı. Çiftin, Tuğba Dınız ve Funda Doğrul adında iki kızı doğdu. Ferdi Tayfur, “Kalan ömrümü onunla geçirmek istiyorum” diyerek 2010 yılında Zeliha Turanbayburt ile tekrardan bir araya geldi. İkili, Ferdi Tayfur’un son anına kadar Marmaris’te yaşadı.

HABERE YORUM KAT