Ferdi Tayfur, göz yaşlarının sel olduğu binlerce sevenin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı

"BİRBİRİMİZİ HEP ÇOK SEVDİK"

Orhan Gencabay, Ferdi Tayfur için "O benim dostumdu, kardeşimdi" ifadelerini kullandı.

Tayfur'un çok güzel çalışmalar yaptığına işaret eden Gencebay, "Gerçekten kimseye nasip olmayan ilgi ve sevgiyle karşılaştı. Benim çok eski arkadaşımdı, kardeşimdi. 75 yılında Ferdi kardeşim çok çalışmalar yapıyordu. Halkımız muazzam bir ilgi gösterdi" dedi.

1970'li yıllarda kendilerini "Ferdici ve Orhancı" diye ayırdıklarından söz eden Gencebay, "Biz birbirimizi çok seviyorduk. Aramızı açmak için çeşitli yalanlar söylediler. Çok iyi dosttuk. O benim sevgili kardeşim. Sevgili kardeşim, bu dünyadaki görevini çok güzel yaptı ve göçtü. Sanatçıyı yaşayalım ki sanat yaşasın" açıklamasında bulundu.