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Ferdi Tayfur, göz yaşlarının sel olduğu binlerce sevenin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı

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Ferdi Tayfur, göz yaşlarının sel olduğu binlerce sevenin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Arabeskin kralı, Türkiye'nin en büyük sanatçılarından biri olan 79 yaşında hayata veda eden Ferdi Tayfur, binlerce sevenin katıldığı ve göz yaşların sel olduğu cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Ferdi Tayfur, göz yaşlarının sel olduğu binlerce sevenin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı 1 119

Arabesk müziğin büyük ustası Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan törende ünlü isimler Tayfur'u uğurladı. Anma törenine katılmayan Necla Nazır ile Tuğçe Tayfur ise Barbaros Hayrettin Paşa Cami'ne gitti. Tuğçe Tayfur, babasının tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu. Usta ismin tabutu başında kızı Tuğçe Tayfur ve diğer aile üyeleri arasında gergin anlar yaşandı.

Ferdi Tayfur, göz yaşlarının sel olduğu binlerce sevenin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı 2 219

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur’a ilk veda Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Ferdi Tayfur, göz yaşlarının sel olduğu binlerce sevenin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı 3 319

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur'un cenaze törenine katıldı.

Ferdi Tayfur, göz yaşlarının sel olduğu binlerce sevenin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı 4 419

Tören öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Ersoy, Türkiye'nin çok önemli bir değerini uğurladığını belirterek, "Bir ismin ağırlığının, her şeyin ötesine geçtiği, çok önemli bir değerimizi, bir sanatçımızı bugün uğurluyoruz. Bir dönemin, bir devrin insanları, kendi iç dünyalarını, acılarını onun sözleriyle şarkılarıyla dışa vurmuş, onu içtenleştirmiş, ailelerinden biri gibi kabullenmişti. Ona 'Ferdi Baba' demişlerdi, ki bu aziz millet, herkesi bu kadar içten, bu kadar büyük ve saygılı bir şekilde kabullenmez. Bu kadar sade, bir bu kadar da büyük bir ismi kaybettik maalesef. Başta yakınları olmak üzere tüm sanat dünyamızın, halkımızın başı sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." dedi.

Ferdi Tayfur, göz yaşlarının sel olduğu binlerce sevenin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı 5 519

Ferdi Tayfur, ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ferdi Tayfur, göz yaşlarının sel olduğu binlerce sevenin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı 6 619

"BİRBİRİMİZİ HEP ÇOK SEVDİK"

Orhan Gencabay, Ferdi Tayfur için "O benim dostumdu, kardeşimdi" ifadelerini kullandı.

Tayfur'un çok güzel çalışmalar yaptığına işaret eden Gencebay, "Gerçekten kimseye nasip olmayan ilgi ve sevgiyle karşılaştı. Benim çok eski arkadaşımdı, kardeşimdi. 75 yılında Ferdi kardeşim çok çalışmalar yapıyordu. Halkımız muazzam bir ilgi gösterdi" dedi.

1970'li yıllarda kendilerini "Ferdici ve Orhancı" diye ayırdıklarından söz eden Gencebay, "Biz birbirimizi çok seviyorduk. Aramızı açmak için çeşitli yalanlar söylediler. Çok iyi dosttuk. O benim sevgili kardeşim. Sevgili kardeşim, bu dünyadaki görevini çok güzel yaptı ve göçtü. Sanatçıyı yaşayalım ki sanat yaşasın" açıklamasında bulundu.

Ferdi Tayfur, göz yaşlarının sel olduğu binlerce sevenin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı 7 719

"ARABESK MÜZİK PRENSİNİ KAYBETTİ"

Gözyaşlarını tutamayan İbrahim Tatlıses de

"Ben rahmetli ile görüntülü bir görüşme yaptım bir hafta önce… Mekanı cennet olsun. Şunu söyleyebilirim; arabesk müzik prensini kaybetti. O bir prensti. Gerçekten bir prensti. Oradaki hayatı da en rahat şekilde geçsin inşallah. Herkes bir gün ölümü tadacak. Fuarda, sanatçıya minder atılırdı. Sonra öğrendik ki o minderle tezahüratmış. Minder atılmayan sanatçı sanatçı değilmiş. Fuarın prensiydi. Fuar ondan soruluyordu. Ferdi Tayfur hayranları ölümüne var. Prens sana uğurlar olsun" sözleriyle Tayfur'a veda etti.

Ferdi Tayfur, göz yaşlarının sel olduğu binlerce sevenin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı 8 819

"BİRLİKTE ÇOK ANILAR PAYLAŞTIK"

Ahmet Selçuk İlkan ise "20-30 yıllık bir mazimiz var. Birlikte çok anılar paylaştık. Benim için çok özeldi. Hangi şarkısını söylesem ezbere bilirler. Baba özlemi vardı hep, 'Ah bir baba diyemedim' derdi. Bir diğer özlemi ise okuyamamasıydı. Yaradan onu öylesine güzel ödüllendirdi ki o babası olmayan, öğretmen olamayan Ferdi Tayfur, hem müzik dünyasının öğretmeni oldu hem de herkes ona 'Ferdi baba' dedi. Adana'da bir kültür sanat müzesi yapılıyor onun adına keşke açılışında olabilseydi. Ama seni yaşatacak neler var neler... Bir gün gitsen bile hatıran yeter" dedi.

Ferdi Tayfur, göz yaşlarının sel olduğu binlerce sevenin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı 9 919

"HALA İNANAMIYORUM"

Şarkıcı Umut Akyürek de Tayfur için "Ülkemizin başı sağ olsun. Gerçek bir sanatçıyı, gerçek bir halk ozanını, duruşuyla ve tavrıyla örnek birini kaybettik. Hastaydı ama hala inanamıyorum öldüğüne" dedi.

Usta oyuncu Halil Ergün de "Trınaklarıyla hayatı zorladı ve iz bırakan sanatçılardan oldu. Nurlar içinde yatsın" dedi.

Ferdi Tayfur, göz yaşlarının sel olduğu binlerce sevenin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı 10 1019

FERDİ TAYFUR’UN TABUTU BAŞINDA GERGİNLİK

Ferdi Tayfur’un cenazesi öncesinde Barbaros Hayrettin Paşa Camisi avlusunda gergin anlar da yaşandı.

Tayfur’un küs olduğu belirtilen kızı, tabutun başına gelince diğer aile üyeleri tepki gösterdi.

O esnada aile Tayfur’un aile üyelerinden birinin, “O buraya gelmeyecek.” diye bağırdığı duyuldu.

Ferdi Tayfur, göz yaşlarının sel olduğu binlerce sevenin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı 11 1119

DEVLET BAHÇELİ DE CENAZE TÖRENİNDE

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da Barbaros Hayrettin Paşa Cami'ndeki cenaze törenine katıldı.

Ferdi Tayfur, göz yaşlarının sel olduğu binlerce sevenin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı 12 1219
Ferdi Tayfur, göz yaşlarının sel olduğu binlerce sevenin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı 13 1319
Ferdi Tayfur, göz yaşlarının sel olduğu binlerce sevenin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı 14 1419
Ferdi Tayfur, göz yaşlarının sel olduğu binlerce sevenin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı 15 1519
Ferdi Tayfur, göz yaşlarının sel olduğu binlerce sevenin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı 16 1619
Ferdi Tayfur, göz yaşlarının sel olduğu binlerce sevenin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı 17 1719
Ferdi Tayfur, göz yaşlarının sel olduğu binlerce sevenin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı 18 1819
Ferdi Tayfur, göz yaşlarının sel olduğu binlerce sevenin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı 19 1919
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