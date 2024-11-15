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Fena geliyor! Buz kesip donacağız! 15 Kasım 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları

Yayınlanma:
Fena geliyor! Buz kesip donacağız! 15 Kasım 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı yeni hava durumu tahmin raporunda soğuk olan havanın daha da soğuyacağı, yurdun bir çok bölgesinde yağmur ve kar yağışı beklendiğini belirterek adeta buz kesip donacağız. İşte 15 Kasım Cuma tüm bölgelerimizde illerimizde ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları
Fena geliyor! Buz kesip donacağız! 15 Kasım 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 1 110

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, İzmir, Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın ve Adana'nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının, batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, İzmir, Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın ve Adana'nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel ve su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Fena geliyor! Buz kesip donacağız! 15 Kasım 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 2 210

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Fena geliyor! Buz kesip donacağız! 15 Kasım 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 3 310

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Fena geliyor! Buz kesip donacağız! 15 Kasım 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 4 410

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kahramanmaraş hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın ve Adana'nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Fena geliyor! Buz kesip donacağız! 15 Kasım 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 5 510

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

Fena geliyor! Buz kesip donacağız! 15 Kasım 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Fena geliyor! Buz kesip donacağız! 15 Kasım 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu

Fena geliyor! Buz kesip donacağız! 15 Kasım 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 8 810

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

Fena geliyor! Buz kesip donacağız! 15 Kasım 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

Fena geliyor! Buz kesip donacağız! 15 Kasım 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’nin kuzeyinde fırtına; Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden sonra 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren kuzeyi 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, gece saatlerinde yer yer 8; Güney Ege’de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Kuzey Ege'nin kuzeyi yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan öğle saatlerinden sonra yer yer 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Akdeniz, batısı yer yer 3,0 m Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.

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