Fatih Portakal'ın maaşını duyan inanamadı! Aradaki uçurum olay oldu

Medyaradar'ın ünlü yazarı Keskin Kalem, yine sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Kanal, Fatih Portakal'ın ek masraflarını karşılayacağı ve 9 ay boyunca 14 milyon TL ücret aldığı söylendi.
Bir aylık olarak hesaplandığında ise 1,5 milyon olduğu ortaya çıktı. Kanal, makam şoförünü sağladı ve Sözcü benzin parasını ödedi.
Kanal, gazeteci Portakal'ın evinin İzmir'de olduğu İstanbul'da bir otelde kaldığı ve otel masraflarını ödediği söylendi.
Yazıda, otelin geceliği ortalama 150 ile 200 Euro (7 bin lira) arasında olduğunu belirtti.
Ek olarak, yazar Sözcü TV'de çalışan muhabirlerin editör ve spikerlerin maaşlarına ilişkin olarak, "Haberin tüm yükünü sırtında taşıyan muhabirler 25 bin ila 35 bin lira arasında maaş alıyor." Editörler, haber merkezlerinin önemli bir parçası ve 40 ila 45 bin TL ücret alıyorlar.