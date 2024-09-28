Fatih Portakal'ın maaşını duyan inanamadı! Aradaki uçurum olay oldu

Bir aylık olarak hesaplandığında ise 1,5 milyon olduğu ortaya çıktı. Kanal, makam şoförünü sağladı ve Sözcü benzin parasını ödedi.

Kanal, gazeteci Portakal'ın evinin İzmir'de olduğu İstanbul'da bir otelde kaldığı ve otel masraflarını ödediği söylendi.