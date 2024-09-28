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Fatih Portakal'ın maaşını duyan inanamadı! Aradaki uçurum olay oldu

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Fatih Portakal'ın maaşını duyan inanamadı! Aradaki uçurum olay oldu
Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den aldığı söylenen maaş tartışma konusu oldu. Fatih Portakal'ın maaşını duyan inanamadı! Aradaki uçurum olay oldu
Fatih Portakal'ın maaşını duyan inanamadı! Aradaki uçurum olay oldu 1 13

Medyaradar'ın ünlü yazarı Keskin Kalem, yine sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Kanal, Fatih Portakal'ın ek masraflarını karşılayacağı ve 9 ay boyunca 14 milyon TL ücret aldığı söylendi.

Fatih Portakal'ın maaşını duyan inanamadı! Aradaki uçurum olay oldu 2 23

Bir aylık olarak hesaplandığında ise 1,5 milyon olduğu ortaya çıktı. Kanal, makam şoförünü sağladı ve Sözcü benzin parasını ödedi.

Kanal, gazeteci Portakal'ın evinin İzmir'de olduğu İstanbul'da bir otelde kaldığı ve otel masraflarını ödediği söylendi.

Fatih Portakal'ın maaşını duyan inanamadı! Aradaki uçurum olay oldu 3 33

Yazıda, otelin geceliği ortalama 150 ile 200 Euro (7 bin lira) arasında olduğunu belirtti.

Ek olarak, yazar Sözcü TV'de çalışan muhabirlerin editör ve spikerlerin maaşlarına ilişkin olarak, "Haberin tüm yükünü sırtında taşıyan muhabirler 25 bin ila 35 bin lira arasında maaş alıyor." Editörler, haber merkezlerinin önemli bir parçası ve 40 ila 45 bin TL ücret alıyorlar.

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