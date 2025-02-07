Fatih Portakaldan flaş karar: Gazeteciliği bırakıyorum! Fatih Portakal neden gazeteciliği bırakıyor?

"GAZETECİLİK ETİĞİ AÇISINDAN YAPILMAMALIYDI"

Barış çok iyi gazeteci olabilir ama bu doğru değildi. Onun bir kere tespitini yapayım." demişti. Bilirkişinin "Ben Halk TV'ye çıkmak istemiyorum, ben yayınlanmasını istemiyorum." dediğini hatırlatan Portakal, "Nasıl bir editoryal masaları var bilmiyorum ama bunu istemeyen bir kişinin, bu söylemi üzerine bile eğer bunu yayınlıyorsanız bu hata, yanlış. Sizin gibi tecrübeli bir gazetecinin ve Türkiye'de yaşayan, Türkiye gibi bir ülkede gazetecilik yapan, Türkiye şartlarını bilen bir gazeteci olarak yapmamanız gerekir. Her şeyden önce gazetecilik etiği açısından bunu yapmamanız gerekir. Barış'ı bu yönde eleştirebilirim, eleştiri hakkına da sahip olduğumu düşünüyorum bilgi ve becerimle, en azından meslekteki. Gözaltına alınmasını doğru mu? Bu şekilde gözaltına alınmaması gerekiyor. Çağırırsınız, gelir ifadesini verir. Bu şov mu? Biraz şov yapıyor, gördüğümüz kadarıyla.