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Fatih Portakaldan flaş karar: Gazeteciliği bırakıyorum! Fatih Portakal neden gazeteciliği bırakıyor?

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Fatih Portakaldan flaş karar: Gazeteciliği bırakıyorum! Fatih Portakal neden gazeteciliği bırakıyor?
Fatih Portakaldan flaş karar: Gazeteciliği bırakıyorum! Fatih Portakal neden gazeteciliği bırakıyor? İşte, o önemli kararın cevabı ve detayları...
Fatih Portakaldan flaş karar: Gazeteciliği bırakıyorum! Fatih Portakal neden gazeteciliği bırakıyor? 1 17

Fatih Portakaldan flaş karar: Gazeteciliği bırakıyorum! Fatih Portakal neden gazeteciliği bırakıyor? İşte, o önemli kararın cevabı ve detayları...

Fatih Portakaldan flaş karar: Gazeteciliği bırakıyorum! Fatih Portakal neden gazeteciliği bırakıyor? 2 27

Bilirkişi ses kaydını izinsiz yayınlaması nedeniyle hakkında soruşturma açılarak gözaltına alınan Barış Pehlivan'ı eleştiren Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, gazeteciliği bıraktığını açıkladı. Portakal, Pehlivan'ı eleştirmesinden dolayı kendi camiasında büyük tepki görmüştü.

Fatih Portakaldan flaş karar: Gazeteciliği bırakıyorum! Fatih Portakal neden gazeteciliği bırakıyor? 3 37

Gazeteci Fatih Portakal, YouTube kanalından yaptığı canlı yayında ekranlara veda edeceğini duyurdu. 10 Şubat Pazartesi gününden itibaren YouTube yayınlarına son vereceğini açıklayan Portakal, haziran ayından sonra da tamamen emekli olacağını ve Sözcü TV'yi de bırakacağını ifade etti.

Fatih Portakaldan flaş karar: Gazeteciliği bırakıyorum! Fatih Portakal neden gazeteciliği bırakıyor? 4 47

"BENİM İÇİNDE SÜRENİN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Portakal, emeklilik hayatına İzmir'de devam edeceğini ifade ederek "...artık 57 yaşına da geldim, bu yaştan sonra tamamen emeklilik hayatı sürmek istiyorum. YouTube'da sıkılıyor muyum, hayır sıkılmıyorum ama sabah da akşam da aynı şeyleri söylediğim için kendimi çok tekrar düşürdüğümü ve o tekrarın da beni ruhsal açıdan etkilediğini düşünüyorum. Pazartesi'den itibaren artık bu saatlerde başka yayınlar izleyebilirsiniz. Yayınlarıma son veriyorum ve yapmayı da düşünmüyorum. Böyle bir karar aldım. Kendimi çok tekrar ettiğimi düşünüyorum ve durumunda beni ruhsal açıdan etkilediğini düşünüyorum. Pazartesiden itibaren bu saatlerde başka yayınlar izleyebilirsiniz. Yayınlarıma son veriyorum ve yapmayı da düşünmüyorum. Böyle bir karar aldım. Haziran ayında da televizyonu bırakıyorum. Bu konuda da gayet netim. Yeter artık diyorum, benim için de sürenin bittiğini düşünüyorum. İzmir'de yaşadığım hayata devam edeceğim, geri döneceğim." açıklamasında bulundu.

Fatih Portakaldan flaş karar: Gazeteciliği bırakıyorum! Fatih Portakal neden gazeteciliği bırakıyor? 5 57

FATİH PORTAKAL, BARIŞ PEHLİVAN'IN SES KAYITLARININ DOĞRU OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Fatih Portakal, Sözcü TV'de sunduğu ana haber bülteninde, gazeteci Barış Pehlivan'ın gözaltına alınmasına dair konuşmuştu. Portakal yayında, Pehlivan'ın ses kayıtlarını yayınlamasının doğru olmadığını söylemiş ve şu açıklamalarda bulunmuştu;

Fatih Portakaldan flaş karar: Gazeteciliği bırakıyorum! Fatih Portakal neden gazeteciliği bırakıyor? 6 67

"GAZETECİLİK ETİĞİ AÇISINDAN YAPILMAMALIYDI"

Barış çok iyi gazeteci olabilir ama bu doğru değildi. Onun bir kere tespitini yapayım." demişti. Bilirkişinin "Ben Halk TV'ye çıkmak istemiyorum, ben yayınlanmasını istemiyorum." dediğini hatırlatan Portakal, "Nasıl bir editoryal masaları var bilmiyorum ama bunu istemeyen bir kişinin, bu söylemi üzerine bile eğer bunu yayınlıyorsanız bu hata, yanlış. Sizin gibi tecrübeli bir gazetecinin ve Türkiye'de yaşayan, Türkiye gibi bir ülkede gazetecilik yapan, Türkiye şartlarını bilen bir gazeteci olarak yapmamanız gerekir. Her şeyden önce gazetecilik etiği açısından bunu yapmamanız gerekir. Barış'ı bu yönde eleştirebilirim, eleştiri hakkına da sahip olduğumu düşünüyorum bilgi ve becerimle, en azından meslekteki. Gözaltına alınmasını doğru mu? Bu şekilde gözaltına alınmaması gerekiyor. Çağırırsınız, gelir ifadesini verir. Bu şov mu? Biraz şov yapıyor, gördüğümüz kadarıyla.

Fatih Portakaldan flaş karar: Gazeteciliği bırakıyorum! Fatih Portakal neden gazeteciliği bırakıyor? 7 77

CAMİASINDAN TEPKİ GÖRDÜ

Fatih Portakal'ın bu sözleri, başta Sözcü TV izleyicileri olmak üzere muhalif camiada büyük tepki çekmişti.Portakal, ertesi günkü YouTube yayınına "Che Guevara" tişörtüyle çıkmış ve eleştirilere yanıt vermişti. Yayınını izlemek istemeyenler ve sürekli hakaret edenler hakkında konuşan Portakal, "Halk TV'yi sonuna kadar izle. Nevşin'i izle, Fatih'i izle, Enver'i izle. Kim yayın yapıyorsa onu izle. Beni izlememe hakkın var; burada da Sözcü'de de." demişti.

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