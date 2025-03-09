Eyüp kadir İnan, AK Parti'nin oy oranını açıkladı ! CHP ile açık ara fark var

Kanal7'nin 30. yılını tebrik etmek istiyorum. Bu memleketin gençleri için kendi alanında cesurca haber veren Kanal7'ye teşekkür ediyorum.

"TÜM TEŞKİLATLARIMIZ SAHADA"

AK Parti kongremizi iki hafta önce gerçekleştirdik. Türkiye'nin dört bir yanından üyelerimiz akın etti. -11'e varan bir hava soğukluğu vardı, 60 bin kişi dışarıda bekledi. O gün tarihi kongreye gelen herkese teşekkür ediyorum. Büyük bir katılım oldu.

AK Parti kongreleri hem öncesinde hem de sonrasında Türk siyasetinde konuşulur.

AK Parti kongreleriyle, MYK toplantılarıyla milletimizin değişim dönüşüm politikaları konusunda milletimize karşı sorumluluğunu yerine getiriyor. Toplumun taleplerini anlayan büyük bir hareketiz. Bu kongrede böyle oldu.

AK Parti gibi güçlü bir hareket seneye 25'inci senesine girecek. Toplumda Sayın Cumhurbaşkanımız gençleşmeyi de ortaya koyuyor. Türkiye Yüzyılı hedeflerine inanmış dava arkadaşı olarak aramıza yeni katılmış çok önemli isimler var. MYK toplantımızı kongremizden sonra gerçekleştirdik. Tüm teşkilatlarımız sahada.