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Eyüp kadir İnan, AK Parti'nin oy oranını açıkladı ! CHP ile açık ara fark var

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Eyüp kadir İnan, AK Parti'nin oy oranını açıkladı ! CHP ile açık ara fark var
Kanal 7 Ankara Temsilcisi ve Haber 7 Yazarı Mehmet Acet'in sunduğu 'Başkent kulusi' programına konuk olan AK Parti Genel Sekreteri, İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, önemli açıklamalarda bulunarak AK Partinin son oy oranını açıkladı.
Eyüp kadir İnan, AK Parti'nin oy oranını açıkladı ! CHP ile açık ara fark var 1 17

Kanal7 Ankara Temsilcisi ve Haber7 Yazarı Mehmet Acet, bu hafta Başkent Kulisi programında AK Parti Genel Sekreteri, İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ı ağırladı.

Eyyüp Kadir İnan'ın açıklamalarından satır başları:

Eyüp kadir İnan, AK Parti'nin oy oranını açıkladı ! CHP ile açık ara fark var 2 27

Kanal7'nin 30. yılını tebrik etmek istiyorum. Bu memleketin gençleri için kendi alanında cesurca haber veren Kanal7'ye teşekkür ediyorum.

"TÜM TEŞKİLATLARIMIZ SAHADA"

AK Parti kongremizi iki hafta önce gerçekleştirdik. Türkiye'nin dört bir yanından üyelerimiz akın etti. -11'e varan bir hava soğukluğu vardı, 60 bin kişi dışarıda bekledi. O gün tarihi kongreye gelen herkese teşekkür ediyorum. Büyük bir katılım oldu.

AK Parti kongreleri hem öncesinde hem de sonrasında Türk siyasetinde konuşulur.

AK Parti kongreleriyle, MYK toplantılarıyla milletimizin değişim dönüşüm politikaları konusunda milletimize karşı sorumluluğunu yerine getiriyor. Toplumun taleplerini anlayan büyük bir hareketiz. Bu kongrede böyle oldu.

AK Parti gibi güçlü bir hareket seneye 25'inci senesine girecek. Toplumda Sayın Cumhurbaşkanımız gençleşmeyi de ortaya koyuyor. Türkiye Yüzyılı hedeflerine inanmış dava arkadaşı olarak aramıza yeni katılmış çok önemli isimler var. MYK toplantımızı kongremizden sonra gerçekleştirdik. Tüm teşkilatlarımız sahada.

Eyüp kadir İnan, AK Parti'nin oy oranını açıkladı ! CHP ile açık ara fark var 3 37

"HİÇ BİR ZAMAN POPİST OLMADIK"

Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin siyaset yapması için tüm barikatları kaldırmış bir lider. Hiçbir lider gençlerimize bu kadar inanmamıştı. Biz iktidara gelmeden önce seçilme yaşı 30'du ve 18'e indirdik. Bugün biz 2023 seçimlerinde millet ittifakının kazandığını görseydik, gençlerin elinden tüm haklar alınırdı. Muhalif temsilciler hala 18 yaşında milletvekili mi olur? dediğini görüyoruz. Ben 32 yaşındayım, 4 sene Gençlik Kolları Başkanlığını yürüttüm. Şimdi de en geç Genel Sekreter oldum.

14 senedir AK Parti içerisinde görev alan birisiyim. 31 Mart'ta uyarı yedik ama hemen kamuoyu araştırmalarımızla vatandaşlarımızla hemhal olmaya çalıştık. Uyarı almamızın temel nedeni ekonomiydi. Pandeminin etkisi uzun bir süre devam etti. Deprem bölgesine ayrılan destek tutarı 100 milyar doları aştı. Sancılı dönemi geride bıraktığımızı görüyoruz. Daha önce biz senede 200 bin konut üreten bir durumumuz vardı. Depremle birlikte bu durum -500'den başlayarak devam etti. Ortaya çıkan kira ve barınma ile ilgili ciddi bir durum ortaya çıktı. Bizim meselemiz vatandaşın sorunlarını çözmek oldu. Hiçbir zaman popülist olmadık. Bu da sağlıklı sonuçları beraberinde getirdi. Makro dengeyi sağladık, Merkez Bankamızın rezervleri ciddi manada arttı.

Eyüp kadir İnan, AK Parti'nin oy oranını açıkladı ! CHP ile açık ara fark var 4 47

"CHP İLE AÇIK ARA FARK VAR"

Açıkçası çok ciddi bir ivme kazandık, özellikle uluslararası dış politikada edindiğimiz başarılarla beraber. Burada kamuoyu araştırmalarımızda çok net görüyoruz. CHP'nin içindeki dağınık durumu vatandaşımız görüyor. Bu ivmenin artarak devam edeceğini düşünüyorum. CHP ile açık ara fark var, önde olduğumuzu araştırma şirketleri gösteriyor. Bizim için esas anket seçim sonuçlarıdır biz 31 Mart'ta tabloya baktık ve çalışmalarımızı hızlandırdık.

Eyüp kadir İnan, AK Parti'nin oy oranını açıkladı ! CHP ile açık ara fark var 5 57

SEÇİM TARİHİ

Bizim seçim gündemimiz yok. Erken seçim tartışmalarını yaşadık. Muhalefetin başka işi yokmuş gibi erken seçim tartışmasını gündeme getirmesi vatandaşlarımıza çok büyük haksızlık. Bizim seçimle ilgili bir tartışmamız kesinlikle söz konusu değil. Meclis'in seçimi yenileme gibi bir hakkı var. Ama bizim gündemimizde yok.

Eyüp kadir İnan, AK Parti'nin oy oranını açıkladı ! CHP ile açık ara fark var 6 67

TERÖRSÜZ TÜRKİYE PROJESİ

AK Parti olarak tüm hedeflerini gerçekleştirmiş bir partiyiz. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye cesaretli duruşu için çok ama çok teşekkür ediyorum. Keza Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşuyla beraber bu ülkeden terör kesilip atılacaktır. Bu hedef artık gerçeğe dönüştü ve nihayet sonuca varabilir. Türkiye 15 Temmuz'dan sonra terörü kaynağında bitirme duruşunu ortaya koyuyor. Bugün böyle bir tarihi çağrı ve işi nihayete erdirme kararlılığı var. Ben tabi tüm bu süreçte katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir terör belasından kurtulmaya çok ama çok yakınız. Bu topraklarda huzur talep eden herkese bu tabloyu reddetmez. Biz sürece sahip çıkıyoruz ama süreçten çok netice bizi ilgilendiriyor.

Meclis kürsüsünden süreci sabote edecek durumlardan uzak durmak lazım.

Eyüp kadir İnan, AK Parti'nin oy oranını açıkladı ! CHP ile açık ara fark var 7 77

İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Dünkü konuşmasına denk geldim, 1945 öncesi bir hikayeyi görüyoruz. CHP'de çok ciddi bir dağılmışlık var, bu ön seçimle birlikte kılıf hazırlıyorlar. Dünkü konuşmada ben şirazesi kaymış bir profil gördüm. Anadolu'da bir tabir vardır "Zübük siyaseti" diye. O da bu siyaseti yapıyor. Sürekli biz yenilmedik diyor ama 2023 seçimlerinde İBB Başkanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayıydı ve seçimi Cumhurbaşkanımız kazandı. CHP ve İmamoğlu demokrasiyi toksikleştiriyor.

Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye çağ atlatmış bir lider. Biz burada hem Sayın Ekrem İmamoğlu hem de diğer CHP'lilerin kendi işlerinde şaibeli olduğunu görüyoruz.

Partimizin ilkeleri belli, Türkiye Yüzyılı hedefine inanan kim varsa herkese kapımız açıktır.

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