Evde bakım maaşı hesaplara ne zaman yatacak? 6 Şubat Perşembe evde bakım yardımı paraları yattı mı?

Evde bakım maaşı, devlet tarafından verilen ve takibi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca gerçekleştirilen bir sistemdir. Evde bakıma muhtaç konumdaki hasta, engelli veya yaşlı vatandaşların her ay ihtiyaç ve bakımları karşılanır. Bu doğrultuda da 6 Şubat Perşembe gününde evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılır.