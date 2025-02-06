Evde bakım maaşı hesaplara ne zaman yatacak? 6 Şubat Perşembe evde bakım yardımı paraları yattı mı? İşte, o soruların cevabı...
Evde bakım maaşı, yaşlı veya engelli vatandaşlara bakanlar için veriliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kontrolü yapılan evde bakım parası yardımı alanlar bu konuya büyük önem gösteriyor. İşte, 6 Şubat 2025 Perşembe evde bakım maaşı yatan iller listesi…
Evde bakım maaşı, devlet tarafından verilen ve takibi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca gerçekleştirilen bir sistemdir. Evde bakıma muhtaç konumdaki hasta, engelli veya yaşlı vatandaşların her ay ihtiyaç ve bakımları karşılanır. Bu doğrultuda da 6 Şubat Perşembe gününde evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılır.
Son olarak 9 bin 77 TL olan evde bakım maaşı 10 bin 125 TL’ye yükseldi.
6 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?Evde bakım maaşları her ayın 15’i ila 30’u arasında daha önceden belirlenen hesaplara yatırılır. 2025 Şubat ayına dair ödemeler başladığı anda bu ödemelerin hangi illerde gerçekleştirildiği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulur.
Evde bakım maaşı için aylık ödemeler e-Devlet sistemi üzerinden rahatlıkla sorgulanabilir. T.C. kimlik numarası ile e-Devlet şifresi kullanılarak sisteme giriş yaptıktan hemen sonra "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazan yere tıklamak yeterli olacaktır. Ayrıca Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazdıktan sonra 4747'e SMS atarak da sorgulama işlemleri yapılabilir.