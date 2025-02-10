Eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan Adana Demirspor'un kararı sonrası olay sözler!

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Oğuzhan Çakır iki hafta önce iki kart hatası yaptı ve eleştirildi. Böyle bir hakemi ödüllendirir gibi böyle bir maça vermek ne kadar doğru? Hakem hatası olabilir, dışarı giden topa Almanya'da gol verildi. O zaman her hakem kararına kızan, beğenmeyen sahadan çekilsin! Hakemler kötü olabilir, bunu herkes söylüyor. Ancak sahadan çekilmek... O zaman yarın da Trabzonspor kararları beğenmesin çekilsin. Haftaya Rize, öbür hafta Kasımpaşa veya Beşiktaş çekilsin! Bu marka değerine zarar. İnsanlar maça gelmişi üyelik parası vermiş. TFF'nin yapması gereken çok şey var, tedbirler almalı ama bu şekilde olmaz. Penaltı 12. dakikada oldu, 27. dakikada çekildiler.