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Eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan Adana Demirspor'un kararı sonrası olay sözler!

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Eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan Adana Demirspor'un kararı sonrası olay sözler!
Galatasaray Adana Demirspor maçında Galatasaray'ın penaltısı ve sonrası Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine eski hakem eski hakemler Erman Toroğlu, Ahmet Çakar ve Adanve spor yorumcularından olay yorumlar geldi.
Eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan Adana Demirspor'un kararı sonrası olay sözler! 1 111

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçı, konuk ekibin sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı.

Sarı-kırmızılı ekibin 11. dakikada kazandığı penaltı olayların fitilini ateşledi. Adana Demirspor takımı, 27. dakikada soyunma odasına gitti ve sahadan çekildi.

Eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan Adana Demirspor'un kararı sonrası olay sözler! 2 211

TÜRKİYE LİGİ BİTMİŞTİR!

Ahmet Çakar

Alınan karar sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Adana Demirspor'un doğru karar aldığını savunan Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Adana Demirspor başkanı sevgili Murat Sancak’ı kutluyorum artık kral çıplak dedi bu geceki penaltı hırsızlığından sonra Türkiye ligi bitmiştir." ifadelerini kullandı.

Eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan Adana Demirspor'un kararı sonrası olay sözler! 3 311

SPOR YORUMCULARINDAN TEPKİ YAĞIYOR!

Eski hakem ve futbol yorumcularının tepkileri şu şekilde:

Erman Toroğlu:

Bu tip şeylerde bir spor adamı olarak takımların sahadan çekilmesine karşıyım ama hocam artık buraya geldi ayıp ya. İkisi her haltı yiyecekler diğerleri figüran olup oynayacaklar. Yok ya bir kişiliğinizi ortaya koyun ya.

Eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan Adana Demirspor'un kararı sonrası olay sözler! 4 411

Deniz Ateş Bitnel:

TFF ve MHK bugün itibariyle bitmiştir!

Eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan Adana Demirspor'un kararı sonrası olay sözler! 5 511

Nihat Kahveci:

İyi oldu! Çekin fişi kapatın, futbol çıksın hepimizin hayatından!

Eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan Adana Demirspor'un kararı sonrası olay sözler! 6 611

Güntekin Onay:

Oğuzhan Çakır iki hafta önce iki kart hatası yaptı ve eleştirildi. Böyle bir hakemi ödüllendirir gibi böyle bir maça vermek ne kadar doğru? Hakem hatası olabilir, dışarı giden topa Almanya'da gol verildi. O zaman her hakem kararına kızan, beğenmeyen sahadan çekilsin! Hakemler kötü olabilir, bunu herkes söylüyor. Ancak sahadan çekilmek... O zaman yarın da Trabzonspor kararları beğenmesin çekilsin. Haftaya Rize, öbür hafta Kasımpaşa veya Beşiktaş çekilsin! Bu marka değerine zarar. İnsanlar maça gelmişi üyelik parası vermiş. TFF'nin yapması gereken çok şey var, tedbirler almalı ama bu şekilde olmaz. Penaltı 12. dakikada oldu, 27. dakikada çekildiler.

Eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan Adana Demirspor'un kararı sonrası olay sözler! 7 711

Bışar Özbey:

Bu GALATASARAY'a karşı çok büyük bir kumpastır. YAZIKLAR OLSUN!

Eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan Adana Demirspor'un kararı sonrası olay sözler! 8 811

Uğur Meleke:

Oyuncular çekilmek istemiyor! Kararı alan, futbolun altına dinamit koyan takım elbiseliler! Bir tane takım elbiseli spor sevmezin kararı! İstanbulspor da sahadan çektirildi ve takım küme düştü. Milyonların hakkına tecavüz bu! Bir tane spor seven, sahadan çekilmez. Zaten onlar devam etti. Bir tane adam, Türk sporunun altına dinamit koymak için kendini yetkili hissetti. Böyle bir şey yok!

Eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan Adana Demirspor'un kararı sonrası olay sözler! 9 911

Turgay Demir:

GS, Samsun, Eyüp, Pendik, Kayseri gibi başkanları GSli olan takımlardan bir lig kurun bırakın kendi aralarında oynasınlar…

Eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan Adana Demirspor'un kararı sonrası olay sözler! 10 1011

Aykut Kocaman:

"Bugünlerin gelişi 3 Temmuz 2011'den itibaren döşenmiş taşlardır. Kim ne kaybetti. Kim ne kazandı. Her şey ortada."

Eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan Adana Demirspor'un kararı sonrası olay sözler! 11 1111

İlhan Mansız:

"Türk futbolunu mu düşünüyoruz, kendi alacağımız 3 puanı mı? Hoca penaltıyı hatalı görüyorsa o zaman 'Hakem yanlış karar verdi atın topu dışarı' diyebilirdi. Kolaylıkla kazanabileceğiniz bir maç. O zaman doğruyu yapabiliyorsan kıymetli olur"

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