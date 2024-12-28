Enis Destan'ın annesi açtı ağzını yumdu gözünü! Oğlumun yakasına yapışmış, bulmuş pırlanta gibi genci kaçırır mı?
Yayınlanma:
28 Aralık 2024 12:48
Trabzonspor'un golcü futbolcusu Enis Destan'ın kendisinden 10 yaş büyük Arzum Kuruçalı ile nişanlanması üzerine annesi Gül Destan, yaptığı paylaşımda müstakbel gelini için Oğlumun yakasına yapışmış, bulmuş pırlanta gibi genci kaçırır mı? diyerek açtı ağzını yumdu gözünü.
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Genç futbolcu Enis Destan, kız arkadaşı Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. 22 yaşındaki forvet, nişan fotoğraflarını da sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
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Ancak Enis Destan'ın annesi Gül Destan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla müstakbel gelinini istemediklerini dile getirdi.
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Gül Destan, adeta çileden çıktı. Oğlunun nişanına gitmeyen anne Destan, şu sözlerle gündeme oturdu
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"10 YAŞ BÜÇÜK"
"Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli.
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"HİÇBİR ŞEKİLDE YAKIŞTIRMIYORUM"
Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı.
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"OĞLUMUN YAKASINA YAPIŞMIŞ"
Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayak bağı gibi en sonunda. Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum.
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"BULMUŞ PIRLANTA GİBİ GENCİ KAÇIRIR MI!"
Kandırarak kendine ayarlamış. Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmiyor?
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Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı!
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Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar.
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Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşının evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler.
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ARZUM KURUÇALI KİMDİR?
32 yaşında olan Arzum Kuruçalı, Ege Üniversitesi mezunu.
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İzmir Urla'da yaşıyor. Antrenör olan Arzum Kuruçalı, pilates eğitmenliği yapıyor.
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İLK PAYLAŞIM
Eleştirilerin hedefi olan 32 yaşındaki Arzum Kuruçalı da hesabından ilk paylaşımını yaptı.