Enis Destan'ın annesi açtı ağzını yumdu gözünü! Oğlumun yakasına yapışmış, bulmuş pırlanta gibi genci kaçırır mı?

"HİÇBİR ŞEKİLDE YAKIŞTIRMIYORUM"

Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı.