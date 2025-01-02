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  3. En güzel, en anlamlı en kısa ve öz Regaib kandil mesajları |Anneye, babaya, eşe, arkadaşa, sevgiliye en güzel kandil mesajları

En güzel, en anlamlı en kısa ve öz Regaib kandil mesajları |Anneye, babaya, eşe, arkadaşa, sevgiliye en güzel kandil mesajları

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En güzel, en anlamlı en kısa ve öz Regaib kandil mesajları |Anneye, babaya, eşe, arkadaşa, sevgiliye en güzel kandil mesajları
Bugün Mübarek üç ayların başlangıcının ilk günü, aynı zamanda mübarek Regaib kandili. Müslümanlar bugün ve geceyi ibadetlerle geçirmenin yanında sevdiklerine ve en yakın kişilerinin kandilini kutlamak için mesajlar göndermek için en güzel, en anlamlı en kısa ve öz kandil mesajları aramaya başladı. İşte Anneye, babaya, eşe, arkadaşa, sevgiliye en güzel kandil mesajları.
En güzel, en anlamlı en kısa ve öz Regaib kandil mesajları |Anneye, babaya, eşe, arkadaşa, sevgiliye en güzel kandil mesajları 1 117

"Regaip Kandiliniz mübarek olsun! Bu mübarek gece, dualarımızın kabul olduğu, kalplerimizin huzur bulduğu bir zaman olsun."

"Bu özel gecede, gönülleriniz nurla dolsun, dualarınız kabul olsun. Regaip Kandiliniz hayırlara vesile olsun."

"Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek gecede, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dilerim. Regaip Kandiliniz kutlu olsun."

En güzel, en anlamlı en kısa ve öz Regaib kandil mesajları |Anneye, babaya, eşe, arkadaşa, sevgiliye en güzel kandil mesajları 2 217

"Regaip Kandili, hayırlı başlangıçlara ve bereketli bir hayata vesile olsun. Tüm dualarınız kabul olsun."

"Regaip Kandili, kalplerimizi birleştiren, sevgimizi ve inancımızı güçlendiren bir gece olsun. Dualarda buluşmak dileğiyle."

En güzel, en anlamlı en kısa ve öz Regaib kandil mesajları |Anneye, babaya, eşe, arkadaşa, sevgiliye en güzel kandil mesajları 3 317

"Bu mübarek Regaip Kandili gecesi, umutlarınızı artıran, ruhunuzu arındıran bir vesile olsun. Kandiliniz mübarek olsun."

"Allah'ın rahmet ve bereketinin üzerimize yağdığı bu gecede, tüm güzellikler sizinle olsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun."

En güzel, en anlamlı en kısa ve öz Regaib kandil mesajları |Anneye, babaya, eşe, arkadaşa, sevgiliye en güzel kandil mesajları 4 417

"Kalplerin dualarla buluştuğu bu özel gecede, sevgi ve huzurun daim olsun. Regaip Kandiliniz hayırlara vesile olsun."

"Rahmetin ve mağfiretin bol olduğu bu gece, affa ve huzura açılan bir kapı olsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun."

"Bu mübarek Regaip Kandili gecesinde, dualarınız kabul, umutlarınız yeşersin. Sağlık, huzur ve mutluluk dileklerimle."

En güzel, en anlamlı en kısa ve öz Regaib kandil mesajları |Anneye, babaya, eşe, arkadaşa, sevgiliye en güzel kandil mesajları 5 517

En güzel isimler (Esmaül Hüsna) Allah’ındır. O Halde O’na o güzel isimlerle dua edin. O’nun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır. (Araf 180) Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun!

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaib Kandilimiz Mübarek olsun!

En güzel, en anlamlı en kısa ve öz Regaib kandil mesajları |Anneye, babaya, eşe, arkadaşa, sevgiliye en güzel kandil mesajları 6 617

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip kandili mesajları yüreklerde kim bilir ne acılar, ne umutlar ve ne kırgın hayaller var. Rabbim hiçbirinizin umutlarını soldurmasın. Amin. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin. Amin! Hayırlı kandiller...

En güzel, en anlamlı en kısa ve öz Regaib kandil mesajları |Anneye, babaya, eşe, arkadaşa, sevgiliye en güzel kandil mesajları 7 717

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Beş gece vardır ki o gecelerde yapılan dualar kabul olunur: Recep'in gecesi, Şaban'ın yarısında bulunan gece, cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı geceleri. Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez.

En güzel, en anlamlı en kısa ve öz Regaib kandil mesajları |Anneye, babaya, eşe, arkadaşa, sevgiliye en güzel kandil mesajları 8 817

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

Regaip kandili mesajları her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmeniz dileğiyle hayırlı kandiller.

En güzel, en anlamlı en kısa ve öz Regaib kandil mesajları |Anneye, babaya, eşe, arkadaşa, sevgiliye en güzel kandil mesajları 9 917

Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Taşı mücevher, toprağı insan eden Allah'ım! Zerreyi güneş, damlayı deniz eden Allah'ım! Herkesin sıkıntısını çözen, zorluklarını kolaylaştıran Allah'ım! Bizlere razı olacağın, sana layık ameller işlemeyi nasip eyle... Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Kandiliniz mübarek olsun.

En güzel, en anlamlı en kısa ve öz Regaib kandil mesajları |Anneye, babaya, eşe, arkadaşa, sevgiliye en güzel kandil mesajları 10 1017

Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler, mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler…. İyi kandiller.

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun. Regaib Kandiliniz mübarek olsun!

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaslarini bile tebessüme çevirsin. Kalpleriniz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.

En güzel, en anlamlı en kısa ve öz Regaib kandil mesajları |Anneye, babaya, eşe, arkadaşa, sevgiliye en güzel kandil mesajları 11 1117

Bugün Üç Aylar'ın habericisi Regaip Kandili idrak ediliyor. 2 Ocak 2025 Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gecede kutlanacak mübarek günde anne ve babalarımızı da tebrik edeceğiz. Onların gölgesinin her zaman yanımızda olmasını isteyerek Allah'tan niyaz edeceğiz. Ölen anneye kandil mesajlarıyla kalplerimizdeki özlemi dindirmeye çalışacağız. İşte Anneye babaya en güzel Regaip Kandil mesajları...

Regaip Kandili bu yıl 2 Ocak 2025 Perşembe gününe denk geliyor. Sevdiklerimizi bu mübarek günün bereket ve nurundan faydalanmalarını umarak onlara Regaip Kandil mesajları atmaya hazırlanıyoruz. Biz de gazetevatan.com olarak en güzel, duygusal Regaip Kandil mesajlarını derledik.

En güzel, en anlamlı en kısa ve öz Regaib kandil mesajları |Anneye, babaya, eşe, arkadaşa, sevgiliye en güzel kandil mesajları 12 1217

• Güzel yüzlü canım annem. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Regaip Kandilin kutlu olsun.

• Canımın içi güzel annem kandilini kutlarım ellerinden öperim.

• Ana gibi yar olmaz. Benim en büyük aşkım melek annem. Regaip Kandilin mübarek olsun.

• Günlerine mutluluk, kaderine bereket, gönlüne saadet dolsun canım annem, Regaip Kandilin kutlu olsun.

• İslam‘ın nurlu yüzü kalbine dolsun canım annem, makamın cennet olsun, Hz. Muhammed komşun olsun. Regaip Kandilin mübarek olsun.

• Benim ağzı dili dualı annem, senin her duan hayırlısıyla kabul ve makbul olsun. Regaip Kandilin mübarek olsun.

• Cennet kokulu annem, Rabbim bu kandil gününde seni cennetlikler arasına alsın, nur yüzlü meleğim Regaip Kandilin mübarek olsun.

• Benim güzel yürekli annem, Allah’ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerine olsun, Regaip Kandilin mübarek olsun.

• Başımın tacı güzel annem, bu mübarek kandil gününde duaların kabul, amellerin makbul, hizmetin daim olsun. Regaip Kandilin mübarek olsun.

• Hayatımın en değerlisi annem, gönül güneşin hiç solmasın, yüzün hep aydın, makamın Firdevs olsun. Regaip Kandilin mübarek olsun.

• Her düştüğümde elimden tutan annem, Allah seni başımızdan eksik etmesin, bu mübarek gecede dualarında bizi unutma. Regaip Kandilin mübarek olsun.

• Bir ömür sırtında bizi taşıyıp bir gün bile ah etmeyen canım annem, Allah bu kandil gününde senin bütün dualarını kabul etsin.

En güzel, en anlamlı en kısa ve öz Regaib kandil mesajları |Anneye, babaya, eşe, arkadaşa, sevgiliye en güzel kandil mesajları 13 1317

• Varlığıyla güç veren canım babamın kandilini kutlarım.

• Dua ve ibadetlerinin kabul olması dileğiyle. Kandilin Mübarek Olsun babam.

• Babamı özlemek mi? Gölgesini görsem sarılırım. Hayırlı kandiller baba.

En güzel, en anlamlı en kısa ve öz Regaib kandil mesajları |Anneye, babaya, eşe, arkadaşa, sevgiliye en güzel kandil mesajları 14 1417

• Bu gece Mevlid Kandili gecesi Allah’ım dualarını kabul geceni mübarek eylesin canım babam.

• Mübarek günler vardır, beraberce kutlamak için. Kandilin kutlu olsun babacım.

• Nur yüzlü altın kalpli canım babam mübarek Mevlid gecen kutlu olsun ellerinden öperim.

En güzel, en anlamlı en kısa ve öz Regaib kandil mesajları |Anneye, babaya, eşe, arkadaşa, sevgiliye en güzel kandil mesajları 15 1517

• Aşk seninle güzel bir tanem. Sen benim ömrüme ömür katan nefesimsin. Regaip Kandilin mübarek olsun.

• Kandil gecesinin ilk saatlerinde ilk ve özel olarak senin kandilini kutlarım hayatım..!

• Aramızdaki mesafeye inat, yürekten bir dua ve içten bir mesaj ile bütün mesafelerin tükendiği, Regaip Kandilin kutlu olsun canım. Seni çok seviyorum.

En güzel, en anlamlı en kısa ve öz Regaib kandil mesajları |Anneye, babaya, eşe, arkadaşa, sevgiliye en güzel kandil mesajları 16 1617

• Her kandil gecesi gökyüzünde yıldızlı kandiller yanar ve inan bütün gönülleri aydınlatırlar. Regaip Kandilin kutlu olsun, neşe ve umutlarınız beyaz olsun.

• Biricik Aşkım..! Kandillerde en çocuklar sevinir ya... Şimdi bende seviniyorum çünkü sana mesaj atmak ve senden cevap almak için bir bahanem olacak. Regaip Kandilini en derin duygularla kutlarım..!

• Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, hanemiz huzur dolsun, Regaip Kandilin mübarek olsun.

En güzel, en anlamlı en kısa ve öz Regaib kandil mesajları |Anneye, babaya, eşe, arkadaşa, sevgiliye en güzel kandil mesajları 17 1717

• Benim ömrümde denizler vardır, sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, ömrümde sonsuz sevdiklerim vardır. Kandili ayrı geçirince üzüldüğüm… Hele biri var ki ömrüme ömür katan; ÖMRÜM Regaip Kandilin kutlu olsun.

• Allaha binlerce kez şükür… Bugün de hayatımda ve kalbimdesin sevdiğim. Regaip Kandilin mübarek olsun seni çok seviyorum.

• Aşkım bugün de hayatımdasın bugün de kalbimdesin Regaip Kandilin kutlu olsun seni çok seviyorum.

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