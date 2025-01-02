En güzel, en anlamlı en kısa ve öz Regaib kandil mesajları |Anneye, babaya, eşe, arkadaşa, sevgiliye en güzel kandil mesajları

• Güzel yüzlü canım annem. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Regaip Kandilin kutlu olsun.
• Canımın içi güzel annem kandilini kutlarım ellerinden öperim.
• Ana gibi yar olmaz. Benim en büyük aşkım melek annem. Regaip Kandilin mübarek olsun.
• Günlerine mutluluk, kaderine bereket, gönlüne saadet dolsun canım annem, Regaip Kandilin kutlu olsun.
• İslam‘ın nurlu yüzü kalbine dolsun canım annem, makamın cennet olsun, Hz. Muhammed komşun olsun. Regaip Kandilin mübarek olsun.
• Benim ağzı dili dualı annem, senin her duan hayırlısıyla kabul ve makbul olsun. Regaip Kandilin mübarek olsun.
• Cennet kokulu annem, Rabbim bu kandil gününde seni cennetlikler arasına alsın, nur yüzlü meleğim Regaip Kandilin mübarek olsun.
• Benim güzel yürekli annem, Allah’ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerine olsun, Regaip Kandilin mübarek olsun.
• Başımın tacı güzel annem, bu mübarek kandil gününde duaların kabul, amellerin makbul, hizmetin daim olsun. Regaip Kandilin mübarek olsun.
• Hayatımın en değerlisi annem, gönül güneşin hiç solmasın, yüzün hep aydın, makamın Firdevs olsun. Regaip Kandilin mübarek olsun.
• Her düştüğümde elimden tutan annem, Allah seni başımızdan eksik etmesin, bu mübarek gecede dualarında bizi unutma. Regaip Kandilin mübarek olsun.
• Bir ömür sırtında bizi taşıyıp bir gün bile ah etmeyen canım annem, Allah bu kandil gününde senin bütün dualarını kabul etsin.