Emre Altuğ'dan gündemi sallayan klip: Partneriyle çekilen, o görüntüler çok konuşuldu!

Bazı izleyiciler klibi "romantik ve dokunaklı" bulurken, bazıları da sahneyi fazla nostaljik ya da abartılı olarak değerlendirdi. Ancak genel kanı, Emre Altuğ'un müzikal dönüşünün hem müzik hem görsel açıdan güçlü olduğu yönünde birleşti.