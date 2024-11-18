Emekli ve memur zammı için öne çıkan zam oranı belli oldu! İşte yeni memur ve emekli zam oranları...

İPUÇLARI GELMEYE BAŞLADI

Enflasyon ile ilgili yıl sonu tahminleri ve öngörüleri de bir bir açıklanıyor. Ancak eldeki verilere göre 4 aylık enflasyon da belirlendi. Buna göre oran yüzde 12.06 olarak çıkıyor. Bu oranı Kasım ve Aralık enflasyonları da eklenince 6 aylık rakam belirlenecek. 6 aylık rakam SSK ve Bağ-Kur emeklisinin direkt enflasyon artışını belirlerken memurlar ve memur emeklileri için de TÜFE farkını ortaya çıkartacak.