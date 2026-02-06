Meteoroloji uyardı: Şemsiyenizi yanınıza alın, sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Akdeniz’de kuvvetli fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege’de güney ve güneybatıdan, kıyılar güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, batısı güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, güneyi ile batısı 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.