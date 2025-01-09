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Emekli maaş zammı sonrası tutar değişti! En düşük kök maaş ne kadar oldu?

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Emekli maaş zammı sonrası tutar değişti! En düşük kök maaş ne kadar oldu?
2025 yılı En düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur'lular için 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkmasının ardından merakla beklenen En düşük kök maaşları da değişti. İşte 3 milyon 718 bin emeklinin kök maaşları.
Emekli maaş zammı sonrası tutar değişti! En düşük kök maaş ne kadar oldu? 1 16

En düşük emekli maaşı dün yapılan açıklamaların ardından belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini söyledi. Yılbaşında kanuni ve diğer düzenlemelerde yer aldığı şekilde asgari ücrette, kamu personeli ve emeklilerin aylıklarında artışlar gerçekleştiğini anımsatan Işıkhan, buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,75, emekli sandığı, memur emeklileri için yüzde 11,54 artış olduğunu kaydetti. Işıkhan, "Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu rakamı arttırmak için yasal düzenleme yapmak gerekiyor. Bu kapsamda, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı olan 12 bin 500 lirayı, 6 aylık TÜFE oranında yani yüzde 15,75 artış gerçekleştirme kararını açıklıyoruz. Bu artışla en düşük emekli aylığı, 14 bin 469 liraya yükselmiş oluyor" dedi. Kök maaş ne kadar oldu?

Emekli maaş zammı sonrası tutar değişti! En düşük kök maaş ne kadar oldu? 2 26

EMEKLİLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Emeklilerin her zaman yanında olduklarını, aylıklarında önemli iyileştirmeler yaparak enflasyonun üzerinde artışlar sağladıklarını bildiren Işıkhan, "Bu yılın ilk 6 aylık dönemi için en düşük emekli aylığını, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artışla uyumlu olarak yüzde 15,75 artırıyoruz" ifadelerini kullandı. Işıkhan, enflasyonla mücadelede kararlılıkla yürüttükleri politikaların meyvelerini toplamaya başladıkları bir döneme girdiklerini ve hedefledikleri noktalara birer birer ulaştıklarını söyledi.

Emekli maaş zammı sonrası tutar değişti! En düşük kök maaş ne kadar oldu? 3 36

DİSİPLİNLİ POLİTİKA İZLİYORUZ

Enflasyonda gözle görülür bir düşüşün başladığını ve bunun, ekonominin tüm kesimlerine refah artışı olarak yansıyacağını belirten Işıkhan, şunları kaydetti: "Enflasyonun kontrol altına alınmasıyla birlikte piyasada bir rahatlama, fiyat istikrarında bir denge ve vatandaşlarımızın cebinde doğrudan bir iyileşme sağlanmaktadır. Böylece aylıklara yapılan artışlar daha anlamlı hale gelmektedir. Temel hedefimiz, enflasyonda kalıcı düşüş sağlayarak emeklilerimizin ve emekçilerimizin refahını kalıcı hale getirmektir. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, inşallah elde edilen kazançları milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz."

Emekli maaş zammı sonrası tutar değişti! En düşük kök maaş ne kadar oldu? 4 46

3.5 MİLYON KİŞİNİN Kİ TAMAMLANACAK

Ek zamlar olmaksızın hesaplanan emekli maaşına kök maaş deniyor. SSK ve BAĞKUR'lulara uygulanacak 15.75'lik zam kök maaşa yani en düşük emekli maaşlarına da yansıtılacak. Hükümet Temmuz ayında en düşük emekli maaşını yasal düzenlemeyle 12 bin 500 TL'ye çıkarmıştı. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak 2025'te ise en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye çıkarılıyor. Şimdiye kadar 3 milyon 718 bin emeklinin maaşı, 12 bin 500 liraya tamamlanıyordu. Zam artış oranlarında dengeler değişmediği için yine 3.7 milyon kişinin maaşı 14 bin 469 TL'ye tamamlanmış olacak.

Emekli maaş zammı sonrası tutar değişti! En düşük kök maaş ne kadar oldu? 5 56

EN DÜŞÜK KÖK MAAŞ NE KADAR OLDU?

Kök maaşı düşük olanlara örnek: Sigorta girişi 2008 sonrası olan emekli işçinin 5 bin 117 TL olan aylığı yüzde 15.75'lik artışla 5 bin 982 TL'ye ulaştı. 2008 sonrası bir BAĞKUR'lu esnafın ise 5 bin 452 TL'den 6 bin 310 TL'ye çıktı. 2008 sonrası BAĞKUR'lu tarım işçisinin de 4 bin 309 TL olan aylığı 4 bin 990 TL'ye yükseldi. Bu kesim 2025 yılı boyunca en düşük emekli maaşı için belirlenen 14 bin 469 TL taban ücretini almaya devam edecekler.

Emekli maaş zammı sonrası tutar değişti! En düşük kök maaş ne kadar oldu? 6 66

BU HAFTA ÖNERGE İLE EKLENECEK

En düşük emekli maaşındaki artışın bu ay ödenecek emekli maaşına yetiştirilmesi için hızlı hareket edilecek. Bu eksende en düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne bir önerge ile eklenecek. Böylece 17-25 Ocak tarihlerinde maaş alan emeklilere zam oranı yansıtılmış olacak. Yetiştirilememesi halinde geriye doğru fark ödemesi yapılacak.

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