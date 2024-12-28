Elektrik cebiniz rahatlatacak yeni dönem! Düzenli ödeme yapanlar yaşadı, bildirim yapılmadan yasal işlem başlatılmayacak

Tüketici haklarını güçlendiren bu adımlara ek olarak, dijitalleşme süreçlerini destekleyecek yenilikler de hayata geçirildi. EPDK, dijitalleşen dünyaya uyum sağlamak ve kağıt ile zaman israfını önlemek amacıyla Perakende Satış Sözleşmelerinde (PSS) önemli bir değişikliğe gitti. Alınan kararla, yüz yüze kurulan sözleşmelerde, tüm sözleşme metninin tüketiciye imzalatılması yerine, temel bilgileri içeren özet bir sayfanın imzalanması yeterli olacak.

Bu düzenlemeyle birlikte, özet sayfa tüketiciye fiziki olarak teslim edilecek, tam sözleşme ise Kalıcı Veri Sağlayıcı üzerinden tüketiciye iletilecek. Böylece süreçler hızlandırılarak tüketicilerin daha pratik bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanacak.