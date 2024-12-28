Elektrik cebiniz rahatlatacak yeni dönem! Düzenli ödeme yapanlar yaşadı, bildirim yapılmadan yasal işlem başlatılmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tüketici haklarının güçlendirilmesi, kaçak elektrikle etkin mücadele ve enerji piyasasında dijitalleşme hedefiyle aldığı yeni kararlarla sektörde önemli bir dönüşüm başlatıyor.
Bu kapsamda, enerji piyasasında hem tüketici haklarını koruyacak hem de sürdürülebilir bir yapı oluşturacak yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor.
AA muhabirinin EPDK yetkililerinden edindiği bilgiye göre, tüketicilerin korunması ve enerji piyasasında daha sürdürülebilir bir yapının oluşturulması amacıyla EPDK'nin son kurul toplantısında onaylanan 'Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği' ile yeni bir dönem başlıyor. Alınan kararla, kaçak elektrikle mücadelede daha etkin bir yapı oluşturulması hedefleniyor.
Yeni düzenlemelerle kaçak elektrik tespiti, tahakkuku, faturalandırılması ve tahsilat süreçlerinde etkinliğin artırılması sağlanacak.