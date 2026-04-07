Ekrem İmamoğlu'na mahkemede hakaret soruşturması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanmasının ardından, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sarfettiği sözler nedeniyle İmamoğlu hakkında “kamu görevlisine hakaret” suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" duruşmasında sarf ettiği sözler nedeniyle "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince dün yapılan duruşmada, sanık Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ve kamuoyunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" olarak bilinen soruşturmada görev yapan yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği anlaşılan "Bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır." sözleri nedeniyle "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ABD üssüne gece yarısı saldırı: Çok sayıda yaralı asker varABD üssüne gece yarısı saldırı: Çok sayıda yaralı asker var

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında: Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikol, Mustafa Ceceli gözaltına alındıÜnlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında: Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikol, Mustafa Ceceli gözaltına alındı

Narin Güran cinayeti davasında olay gelişme: Duruşma salonunda gerginlik...Narin Güran cinayeti davasında olay gelişme: Duruşma salonunda gerginlik...

Kaynak:AA

Gündem
Erdoğan, ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışını yaptı, İstanbul'daki terör saldırısına ilk açıklama: Lanetliyoruz
Erdoğan, ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışını yaptı, İstanbul'daki terör saldırısına ilk açıklama: Lanetliyoruz
İran, ABD-İsrail savaşında misilleme sürüyor! Trump: Bütün bir medeniyet yok olacak!
İran, ABD-İsrail savaşında misilleme sürüyor! Trump: Bütün bir medeniyet yok olacak!
Bursa'dan kan donduran cinayet haberi: Yaşlı kadın kocasını 15 parçaya böldü, sonra kayıp ihbarı yaptı
Bursa'dan kan donduran cinayet haberi: Yaşlı kadın kocasını 15 parçaya böldü, sonra kayıp ihbarı yaptı
Levent’teki olayın görüntüleri ortaya çıktı: Polislerin ve saldırganların arasında kıyasıya çatışma!
Levent’teki olayın görüntüleri ortaya çıktı: Polislerin ve saldırganların arasında kıyasıya çatışma!
Levent'teki silahlı saldırganların kimlikleri belli oldu: İstanbul Valisi Gül'den ilk açıklama!
Levent'teki silahlı saldırganların kimlikleri belli oldu: İstanbul Valisi Gül'den ilk açıklama!
Üsküdar Belediyesi'nde rüşvet sıkandalı: Makam odasından balya balya paralar döküldü!
Üsküdar Belediyesi'nde rüşvet sıkandalı: Makam odasından balya balya paralar döküldü!
Son seçim anketinde kritik sonuç: Aradaki fark giderek açılıyor! Peki hangi parti önde?
Son seçim anketinde kritik sonuç: Aradaki fark giderek açılıyor! Peki hangi parti önde?
Levent'te hareketli dakikalar: İsrail Konsolosluğu yakınında silahlar patladı! 3 kişi etkisiz hale getirildi, 2 polis yaralandı
Levent'te hareketli dakikalar: İsrail Konsolosluğu yakınında silahlar patladı! 3 kişi etkisiz hale getirildi, 2 polis yaralandı