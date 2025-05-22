Duş, sabah mı akşam mı alınmalı? Bilim insanları yıllardır süren tartışmaya son noktayı koydu!
Yayınlanma:
22 Mayıs 2025 14:03
İnsan sağlığında duş almak çok önemli olup vücudun yenilenmesi ve hijyen açısından çok önemli olmakla beraber yıllardır "Duş, sabah mı akşam mı alınmalı! tartışmalarına bilim insanları son noktayı koydu.
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Dr. Freestone'a göre sabah duşu, özellikle yatak takımları düzenli olarak yıkanmıyorsa, hijyen açısından büyük önem taşıyor. Gece boyunca vücudumuzdan dökülen ölü deri hücreleri, ter ve diğer biyolojik maddeler çarşaflara bulaşıyor.
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Bu birikintiler, bakteri ve mikroorganizmalar için ideal bir üreme ortamı oluşturuyor. Eğer çarşaflar yeterince sık yıkanmıyorsa, sabah uyanır uyanmaz duş almak, gece boyunca cilde temas eden bu mikroorganizmaları arındırmak açısından oldukça etkili bir çözüm sunuyor. Böylece gün boyunca cilt daha temiz, kişi daha ferah hissediyor.
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Ancak bu demek değil ki akşam duşu tamamen etkisiz. Aksine, yatağa girmeden önce duş almak, gün boyunca dışarıda biriken kiri, tozu ve alerjenleri arındırmak açısından oldukça faydalı.
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Fakat bu seçeneğin hijyenik anlamda en işlevsel olabilmesi için bir şart var: Çarşafların ve yastık kılıflarının temiz olması. Uzmanlar, bu nedenle nevresimlerin haftada en az bir kez yıkanmasını öneriyor.
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Sonuç olarak, duşun hangi saatte alınacağı kişisel tercihlere ve yaşam tarzına bağlı olabilir; ancak sabah duşu, özellikle hijyen koşulları mükemmel değilse, bilimsel olarak daha avantajlı gözüküyor.
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Yani çarşaflarınızdan eminseniz akşam duşu da tercih edilebilir. Ama mikroplara karşı bir adım önde başlamak istiyorsanız, sabah duşu sizin için en doğru seçim olabilir.
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Sonuç olarak, duşun hangi saatte alınacağı kişisel tercihlere ve yaşam tarzına bağlı olabilir; ancak sabah duşu, özellikle hijyen koşulları mükemmel değilse, bilimsel olarak daha avantajlı gözüküyor.
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Yani çarşaflarınızdan eminseniz akşam duşu da tercih edilebilir. Ama mikroplara karşı bir adım önde başlamak istiyorsanız, sabah duşu sizin için en doğru seçim olabilir.