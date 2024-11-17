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Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol milli takımlar listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

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Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol milli takımlar listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?
Futbol Dünyada en çok ilgi gören ve en çok takip edilen spor dallarından biri olup ülkeler en değerli sporculardan kurduğu takımlarla başarılı sonuçlarla dünyada futbolda söz sahibi olmanın peşinde. Peki dünyanın en yüksek kadre değerine sahip ülke milli takımları hangisi, Türkiye bu listede kaçıncı sırada?
Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol milli takımlar listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 1 121

2024'ün kasım ayı itibarıyla en yüksek kadro değerine sahip milli takımlar listesi belli oldu. A Milli Futbol Takımımız da listede bulunurken, listenin zirvesinde 1.1 milyar Euro'luk bir kadro yer aldı. İşte en değerlerli milli takımlar...

Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol milli takımlar listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 2 221

20 - Kolombiya / 282 milyon Euro

Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol milli takımlar listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 3 321

19 – Japonya / 289 milyon Euro

Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol milli takımlar listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 4 421

18 – Ukrayna / 325 milyon Euro

Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol milli takımlar listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 5 521

17 – Danimarka / 331 milyon Euro

Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol milli takımlar listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 6 621

16 – Nijerya / 333 milyon Euro

Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol milli takımlar listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 7 721

15 – İsveç / 338 milyon Euro

Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol milli takımlar listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 8 821

14 – TÜRKİYE / 349 milyon Euro

Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol milli takımlar listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 9 921

13 – Fas / 361 milyon Euro

Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol milli takımlar listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 10 1021

12 – Norveç / 375 milyon Euro

Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol milli takımlar listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 11 1121

11 – Uruguay / 413 milyon Euro

Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol milli takımlar listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 12 1221

10 – Belçika / 485 milyon Euro

Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol milli takımlar listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 13 1321

9 – İtalya / 659 milyon Euro

Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol milli takımlar listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 14 1421

8 – Hollanda / 768 milyon Euro

Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol milli takımlar listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 15 1521

7 – Almanya / 782 milyon Euro

Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol milli takımlar listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 16 1621

6 – Arjantin / 815 milyon Euro

Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol milli takımlar listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 17 1721

5 – İspanya / 901 milyon Euro

Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol milli takımlar listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 18 1821

4 – Brezilya / 903 milyon Euro

Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol milli takımlar listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 19 1921

3 – Portekiz / 972 milyon Euro

Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol milli takımlar listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 20 2021

2 – İngiltere / 996 milyon Euro

Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol milli takımlar listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 21 2121

1 – Fransa / 1 milyar Euro (Transfermarkt)

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