Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol milli takımlar listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Futbol Dünyada en çok ilgi gören ve en çok takip edilen spor dallarından biri olup ülkeler en değerli sporculardan kurduğu takımlarla başarılı sonuçlarla dünyada futbolda söz sahibi olmanın peşinde. Peki dünyanın en yüksek kadre değerine sahip ülke milli takımları hangisi, Türkiye bu listede kaçıncı sırada?

1 21 2024'ün kasım ayı itibarıyla en yüksek kadro değerine sahip milli takımlar listesi belli oldu. A Milli Futbol Takımımız da listede bulunurken, listenin zirvesinde 1.1 milyar Euro'luk bir kadro yer aldı. İşte en değerlerli milli takımlar... 2 21 20 - Kolombiya / 282 milyon Euro 3 21 19 – Japonya / 289 milyon Euro 4 21 18 – Ukrayna / 325 milyon Euro 5 21 17 – Danimarka / 331 milyon Euro 6 21 16 – Nijerya / 333 milyon Euro 7 21 15 – İsveç / 338 milyon Euro 8 21 14 – TÜRKİYE / 349 milyon Euro 9 21 13 – Fas / 361 milyon Euro 10 21 12 – Norveç / 375 milyon Euro 11 21 11 – Uruguay / 413 milyon Euro 12 21 10 – Belçika / 485 milyon Euro 13 21 9 – İtalya / 659 milyon Euro 14 21 8 – Hollanda / 768 milyon Euro 15 21 7 – Almanya / 782 milyon Euro 16 21 6 – Arjantin / 815 milyon Euro 17 21 5 – İspanya / 901 milyon Euro 18 21 4 – Brezilya / 903 milyon Euro 19 21 3 – Portekiz / 972 milyon Euro 20 21 2 – İngiltere / 996 milyon Euro 21 21 1 – Fransa / 1 milyar Euro (Transfermarkt)



