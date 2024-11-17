Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol milli takımlar listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol milli takımlar listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?
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Futbol Dünyada en çok ilgi gören ve en çok takip edilen spor dallarından biri olup ülkeler en değerli sporculardan kurduğu takımlarla başarılı sonuçlarla dünyada futbolda söz sahibi olmanın peşinde. Peki dünyanın en yüksek kadre değerine sahip ülke milli takımları hangisi, Türkiye bu listede kaçıncı sırada?