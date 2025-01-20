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  3. Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! İşte insanlık farkı! Hamas ve İsrail arasındaki anlayış farkı esirlerin durumuna yansıdı

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! İşte insanlık farkı! Hamas ve İsrail arasındaki anlayış farkı esirlerin durumuna yansıdı

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Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! İşte insanlık farkı! Hamas ve İsrail arasındaki anlayış farkı esirlerin durumuna yansıdı
Gazze'de İsrail ile Hamas arasında ateşkes sonrası esir takasındaki İsrail'in bıraktığı esirlerle Hamas'ın bıraktığı esirlerin resimleri insanlık farkı dedirten dünyanın gündemine oturdu.
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! İşte insanlık farkı! Hamas ve İsrail arasındaki anlayış farkı esirlerin durumuna yansıdı 1 17

Hamas ve İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşması sonucunda 3 İsrailli ve 90 Filistinli serbest bırakıldı. Filistinliler Ofer Askeri Cezaevi’nden özgürlüklerine kavuşurken kadın ve çocuk esirler işgal altındaki Gazze ve Ramallah kentine bağlı Beytunya beldesinde toplandı.

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! İşte insanlık farkı! Hamas ve İsrail arasındaki anlayış farkı esirlerin durumuna yansıdı 2 27

FİLİSTİNLİ ESİRLER SERBEST BIRAKILDI

Filistinlileri taşıyan Kızılhaç Komitesi (ICRC) himayesindeki esirler coşku içerisinde karşılandı. Filistinli rehineler gözyaşları içerisinde ailelerine kavuşurken hapishane şartları hakkında açıklama yaparak, "Hapishanelerdeki şartlar çok kötü. Kaldığımız odadaki her şey elimizden alındı. Kıyafetlerimizden başka hiçbir şey kalmadı. Cezaevindeki diğer Filistinli kadınlar da benzer sıkıntıları yaşıyor. Ama bunlar bizim gücümüzü ve direncimizi daha da artırdı’’ dediler.

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! İşte insanlık farkı! Hamas ve İsrail arasındaki anlayış farkı esirlerin durumuna yansıdı 3 37

FİLİSTİNLİ REHİNELER ZOR ŞARTLAR ALTINDA TUTULDU

2023 yılından bu yana gözaltında tutulan Yasemin ‘Bizim için özgürlük günü olduğunu bilmiyorduk’ diyerek gözyaşları içerisinde anlattı.

İsrail’in serbest bıraktığı mahkumların son hali ise sosyal medyada gündem oldu. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin (FHKC) lideri ve Filistin Yasama Konseyi Milletvekili Halide Cerrar İsrail’de esir olarak tutulan 90 rehine arasında yer alırken saçlarının beyazlaması, yorgun ve bitkin hali İsrail’in rehinelere nasıl davrandığını gözler önüne serdi.

Cerrar İsrail hapishanesindeki yaşadıklarını ise, "Özetleyecek olursak ben bir fırında tutuluyorum, aşırı sıcaktan uyuyamıyorum. Beni tecrit etmekle yetinmediler, hücrenin suyunu da kestiler. İçme suyu istediğimde en az 4 saat beklemem gerekiyor’’ sözlerle anlattı.

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! İşte insanlık farkı! Hamas ve İsrail arasındaki anlayış farkı esirlerin durumuna yansıdı 4 47

GAZZELİ ESİRLERİN YÜREK BURKAN HALLERİ

Gazzeli genç Bedir Dahlan ise İsrail hapishanelerinde bir ay geçirdikten sonra maruz kaldığı işkencelerin etkileri sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. 30 yaşındaki Bedri’nin zayıf vücudu ile işkence izleri dikkatlerden kaçmazken bakışlarındaki şok ifadesi ise hapishanenin mevcut durumunu gözler önüne sermişti.

Dahlan İsrail hapishanesinde yaşadıklarını anlatarak, “Hapishanede beni dövdüler. Otobüste kafamı vuruyorlardı. Ayağa kalkamıyordum... Bacaklarıma ve ellerime vurdular ve beni sertçe dövdüler... Göğüs kafesi kemiğimi kırmak ve çekip çıkarmak istediler” demişti.

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! İşte insanlık farkı! Hamas ve İsrail arasındaki anlayış farkı esirlerin durumuna yansıdı 5 57

Esir mübadelesi anlaşması kapsamında 25 Kasım 2023’te İsrail cezaevinden tahliye dilen bir Filistinlinin yoğun işkence nedeniyle yürüyemeyecek halde olduğu görülmüştü.

16 yıl önce İsrail tarafından esir alınan ve 8 yıl sonra serbest bırakılan Filistinli genç kız Marah Bakir ise kendisine acımasızca işkence edildiğini belirterek, “İsrail, tıbbi ihtiyaçlarımızı karşılamak bir yana bize acımasız işkenceler yaptı, ağır cezalar uyguladı” demişti.

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! İşte insanlık farkı! Hamas ve İsrail arasındaki anlayış farkı esirlerin durumuna yansıdı 6 67

Filistinli Muazzez Halil Abiyyat ise Temmuz ayında İsrail cezaevlerinde 9 ay kaldıktan sonra gördüğü işkenceler nedeniyle sağlık durumu çok kötü bir halde salıverildi. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Abiyyat'ın kıyafetlerinin yırtık olduğu ve ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

KASSAM TUGAYLARI'NDAN İNSANLIK DERSİ

Kassam Tugayları’nın İsrailli esirlere olan iyi davranışları her fırsatta gündeme gelirken son esir takasında ise 3 İsrail’i esirin halleri ise bir kez daha Hamas’ın bir kez daha insanlık dersi verdiğini kanıtladı.

7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar ile yaklaşık 36 mahkum İsrail hapishanelerinde işkence ve zorlu koşullar nedeniyle hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! İşte insanlık farkı! Hamas ve İsrail arasındaki anlayış farkı esirlerin durumuna yansıdı 7 77
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