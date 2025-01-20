Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! İşte insanlık farkı! Hamas ve İsrail arasındaki anlayış farkı esirlerin durumuna yansıdı

FİLİSTİNLİ REHİNELER ZOR ŞARTLAR ALTINDA TUTULDU

2023 yılından bu yana gözaltında tutulan Yasemin ‘Bizim için özgürlük günü olduğunu bilmiyorduk’ diyerek gözyaşları içerisinde anlattı.

İsrail’in serbest bıraktığı mahkumların son hali ise sosyal medyada gündem oldu. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin (FHKC) lideri ve Filistin Yasama Konseyi Milletvekili Halide Cerrar İsrail’de esir olarak tutulan 90 rehine arasında yer alırken saçlarının beyazlaması, yorgun ve bitkin hali İsrail’in rehinelere nasıl davrandığını gözler önüne serdi.

Cerrar İsrail hapishanesindeki yaşadıklarını ise, "Özetleyecek olursak ben bir fırında tutuluyorum, aşırı sıcaktan uyuyamıyorum. Beni tecrit etmekle yetinmediler, hücrenin suyunu da kestiler. İçme suyu istediğimde en az 4 saat beklemem gerekiyor’’ sözlerle anlattı.