Donald Trump iki haftalık iktidarında dünyayı kaosa sürükledi! İşte imzaladığı o sekiz skandal kararname

UKRAYNA'NIN MADENLERİNE GÖZ DİKTİ
24 Şubat 2022 yılından bu yana Rusya ve Ukrayna arasında süren işgale son vermek istediğini duyuran Donald Trump, Ukrayna’ya maddi destek verdiklerini belirtmiş, son olarak ise Kiev yönetimine askeri yardımın devam edebilmesi için Ukrayna’nın nadir madenlerini talep ettiğini duyurması büyük şaşkınlık yarattı.
Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ise şartlı evet yanıtı vererek “Nadir madenler zaten bizim zafer planımızın parçasıydı. ABD bizim yeraltı zenginliklerimizin Rusya’nın eline geçmeyeceğini garanti ederse Trump’ın önerisini kabul etmeye hazırız” dedi.
Ukrayna’da ise 4 stratejik maden olan Zirkon, Berilyum, Skandiyum ve Lityum çıkartılırken dünyada nadir rastlanan ve nükleer teknoloji, havacılık, elektrikli otomobil ve metalurji alanında yaygın kullanılan elementler mevcut.