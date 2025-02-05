Donald Trump iki haftalık iktidarında dünyayı kaosa sürükledi! İşte imzaladığı o sekiz skandal kararname

'PANAMA KANALI BİZİMDİR' DİYEREK GÖZ DAĞI VERDİ

Trump Kanada hakkında yaptığı açıklamalar sonrasında ise Panama Kanalı’na da göz dikerek Çin ile Panama ilişkileri nedeniyle ABD’nin kontrolü altında olmaları gerektiği ve ABD gemilerine uygulanan geçiş maliyelerinin yüksekliğine vurgu yapmıştı. Daha sonra ise Trump, "Çinliler işletsin diye vermedik, ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak" dedi.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ise 20 Ocak'ta X'te yayımladığı açıklamada, Trump'ın sözlerine "Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak" demişti.