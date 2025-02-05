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Donald Trump iki haftalık iktidarında dünyayı kaosa sürükledi! İşte imzaladığı o sekiz skandal kararname

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Donald Trump iki haftalık iktidarında dünyayı kaosa sürükledi! İşte imzaladığı o sekiz skandal kararname
ABD'de yapılan seçimlerde yeniden başkan seçilerek 20 Ocak'ta göreve başlayan Donald Trump iktidarının ilk 15 gününde imzaladığı skandal kararnamelerle dünyayı kaosa sürükledi.
Donald Trump iki haftalık iktidarında dünyayı kaosa sürükledi! İşte imzaladığı o sekiz skandal kararname 1 110

Seçim öncesi Ortadoğu’daki gerilimlere son verilmesi gerektiğini savunmuş dünyadaki savaşları durdurmak için çabalayacağını duyurmuştu. Ancak kendi kıtası üzerindeki sert söylemleri ile gündeme gelen Trump Latin Amerika ülkeleri, Kanada ve Çin Hükümeti’ne ilişkin de bir dizi karar alarak sert adımlar atmaya başladı.

Seçim öncesi sert ifadeler kullanan Trump Gazze hakkında söylemleriyle de büyük yankı uyandırdı.

Donald Trump iki haftalık iktidarında dünyayı kaosa sürükledi! İşte imzaladığı o sekiz skandal kararname 2 210

KANADA'NIN 51'İNCİ EYALET OLMASINI İSTEDİ

Yemin töreninden önce Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya gelerek Kanada’nın ABD eyaleti olmasını istediğini belirtmiş "Büyük Kanada Eyaleti Valisi Justin Trudeau ile akşam yemeği yemekten memnuniyet duydum’’ demişti.

Trump sonrasında ise Kanada’ya yaptırım uygulayarak yüzde 25 oranında gümrük vergilerini arttırdığını duyurdu. Kanadalılar ise yerli üretim için ‘’Kanada’dan Satın Al’’

Donald Trump iki haftalık iktidarında dünyayı kaosa sürükledi! İşte imzaladığı o sekiz skandal kararname 3 310

'PANAMA KANALI BİZİMDİR' DİYEREK GÖZ DAĞI VERDİ

Trump Kanada hakkında yaptığı açıklamalar sonrasında ise Panama Kanalı’na da göz dikerek Çin ile Panama ilişkileri nedeniyle ABD’nin kontrolü altında olmaları gerektiği ve ABD gemilerine uygulanan geçiş maliyelerinin yüksekliğine vurgu yapmıştı. Daha sonra ise Trump, "Çinliler işletsin diye vermedik, ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak" dedi.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ise 20 Ocak'ta X'te yayımladığı açıklamada, Trump'ın sözlerine "Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak" demişti.

Donald Trump iki haftalık iktidarında dünyayı kaosa sürükledi! İşte imzaladığı o sekiz skandal kararname 4 410

''MEKSİKA KÖRFEZİ DEĞİL AMERİKA KÖRFEZİ''

Başkanlık koltuğuna oturmadan önce 7 Ocak’ta Florida’da düzenlediği basın toplantısında Meksika Körfezi’nin isminin ‘Amerika Körfezi’ olması gerektiğini gündeme getirmiş, yemin töreninde ise 400 yıllık Meksika Körfezi’nin ismini değiştireceğini yineleyerek "Yakında Meksika Körfezi’nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz" demişti.

Trump körfezin adını Amerika Körfezi olarak anmaya başlamasının ardından Meksika’ya yüzde 25 oranında ek vergi koydu.

Donald Trump iki haftalık iktidarında dünyayı kaosa sürükledi! İşte imzaladığı o sekiz skandal kararname 5 510

YASA DIŞI GÖÇMENLERİ ASKERİ UÇAKLA KOLOMBİYA'YA GÖNDERDİ

Trump komşu ülkelerine uyguladığı yaptırımlar sonrasında ise ABD’de yaşayan yasa dışı göçmenleri ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle elleri kelepçeli bir şekilde Kolomibya’ya gönderme kararı almış ancak Kolombiya hükümeti ise ABD’den gelen uçakları geri çevirerek göçmenlerin insani bir şekilde kendi ülkelerine gönderilmesi gerektiği ifade etmişti.

Kolombiya’nın göçmenleri kabul etmemesinin ardından ABD yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı almış Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ise geri adım atarak askeri uçakla gönderilen göçmenleri kabul ettiğini duyurdu.

Donald Trump iki haftalık iktidarında dünyayı kaosa sürükledi! İşte imzaladığı o sekiz skandal kararname 6 610

GRÖNLAND'I PARA İLE SATIN ALMAK İSTEDİ

Kanada ve Panama Körfezi’ne sahip olmak isteyen Trump sonrasında ise Danimark’nın özerk bölgesi olan Grönland’ı satın almak istediğini duyurmuş ve ABD topraklarına dahil etmek istediğini belirtmişti.

Grönland’ın Rusya ve Çin’e olan yakınlığı ve stratejik konumu Trump’ın ilgisini çekse de küresel ısınma kaynaklı Grönland’ın kuzeyindeki buzulların erimesi sonucunda Rus savaş gemileri Kuzey Amerika’ya rahatlıkla ulaşabilir hale geleceği ve doğrudan bölgeye rota açılabilme ihtimali olduğu da dikkatlerden kaçmıyor.

Donald Trump iki haftalık iktidarında dünyayı kaosa sürükledi! İşte imzaladığı o sekiz skandal kararname 7 710

UKRAYNA'NIN MADENLERİNE GÖZ DİKTİ

24 Şubat 2022 yılından bu yana Rusya ve Ukrayna arasında süren işgale son vermek istediğini duyuran Donald Trump, Ukrayna’ya maddi destek verdiklerini belirtmiş, son olarak ise Kiev yönetimine askeri yardımın devam edebilmesi için Ukrayna’nın nadir madenlerini talep ettiğini duyurması büyük şaşkınlık yarattı.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ise şartlı evet yanıtı vererek “Nadir madenler zaten bizim zafer planımızın parçasıydı. ABD bizim yeraltı zenginliklerimizin Rusya’nın eline geçmeyeceğini garanti ederse Trump’ın önerisini kabul etmeye hazırız” dedi.

Ukrayna’da ise 4 stratejik maden olan Zirkon, Berilyum, Skandiyum ve Lityum çıkartılırken dünyada nadir rastlanan ve nükleer teknoloji, havacılık, elektrikli otomobil ve metalurji alanında yaygın kullanılan elementler mevcut.

Donald Trump iki haftalık iktidarında dünyayı kaosa sürükledi! İşte imzaladığı o sekiz skandal kararname 8 810

ÇİN'E YENİ VERGİLER UYGULADI

Kanada ve Meksika’ya uyguladığı yüzde 25 oranında gümrük vergisi sonrasında Çin’e de yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulamaya başladı.

Donald Trump iki haftalık iktidarında dünyayı kaosa sürükledi! İşte imzaladığı o sekiz skandal kararname 9 910

GAZZE AÇIKLAMALARIYLA BİR SKANDALA DAHA İMZA ATTI

7 Ekim 2023 yılında Hamas ve İsrail arasında başlayan saldırılar sonrasında Trump başkanlık koltuğuna oturmadan önce savaşın durdurulmaması halinde ‘Bölgeyi cehenneme çeviririm’ açıklaması yapmış, 15 Ocak günü 3 aşamalı ateşkes anlaşması sağlanmıştı. İki ülke arasında esir takasının başlamasının ardından ise Trump Gazzeliler’in Ürdün ve Mısır’a sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump’ın açıklamaları Müslüman ülkeler tarafından büyük tepki toplamasının ardından Trump dün gece skandal bir açıklamaya daha imza atarak, Gazzellileri başka ülkelere göndererek Gazze’yi devralacağını duyurmuş gerektiğinde ise askeri anlamda adım atacaklarını belirtti.

Mısır, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkeler başta olmak üzere Çin, Birleşmiş Milletler ve uluslararası çivil toplum kuruluşları Trump’ın açıklamasına tepki gösterdi.

Donald Trump iki haftalık iktidarında dünyayı kaosa sürükledi! İşte imzaladığı o sekiz skandal kararname 10 1010
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