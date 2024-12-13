Donacağız! Balkanlardan gelen soğuk hava yurda girdi! Sıcaklıklar 10 drece birden düşecek

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz’de kuvvetli fırtına; Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz’de fırtına; Güney Ege ve Doğu Akdeniz ile Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu 5 ila 7, yer yer 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinde yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m; Görüş: Orta, yağış anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, Antalya Körfezi yer yer 8; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, gece saatlerinde yer yer 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.